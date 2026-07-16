世界杯2026│美斯指阿根廷近4年一直是世一 感恩为国民赢下「不可输」的英阿大战

阿根廷2:1反胜英格兰，连续两届世界杯跻身决赛，打破外界的质疑声。该队一直认为这支阿根廷的整体实力不及4年前，球队在今届赛事亦跌跌撞撞，如今一直过关去到最后关卡，队长美斯矢言球队在过去4年一直是世上最好的球队，如今再证明这一点。同时他指阿根廷与英格兰在足球和历史的斗争有极大重量，今仗的确与众不同，感恩为国民赢出这场「不可输」的英阿大战。

阿根廷不被看好下入决赛

4年前勇夺卡塔尔世界杯后，阿根廷虽一直保持强劲，今届世杯展开前于友赛7连胜，但队长兼绝对核心美斯已39岁，加上迪马利亚等中坚份子已退出国家队，外界并不看好他们可以卫冕。再者球队在淘汰赛跌跌撞撞，32强战至加时才3:2击败佛得角；16强又在落后两球的绝境下反胜埃及，更被指获球证及国际足协偏帮；上圈亦几经辛苦于加时后以3:1赢10人应战的瑞士，今场外界更看好英格兰可跻身决赛。

美斯：「阿根廷过去4年一直是世一」

该队于先失一球下，在85分钟和下半场补时2分钟破网反胜2:1，打破质疑连续两届入决赛。美斯赛后情绪激动，并矢言：「我们是在充满质疑和疑虑的情况下来到这里，我始终知道这支团队永远在竞争，永远全力以赴。当他们凝聚在一起，总能发出超越自身极限的能量。我们作为世界冠军，刚去4年一直是世界上最好的球队。不管进来诋毁，不管他们说甚么，我们又一次在球场上证明一切都是自己争取得来。」

对阿根廷而言今场是「不可输」比赛

同时阿根廷和英格兰之前于世杯舞台交手出现过「上帝之手」、碧咸红牌等经典战役；政治上于上世纪80年代两国又爆发福克兰群岛战争，首次斗英军的美斯直言赛前已感觉到今仗不一样：「尽管我们说这只是场足球比赛，也努力这样去踢，但有时情感真的很难控制。我觉得从奏起国歌那一刻起，我们就感受到它的与众不同。」

他感恩赢下这场「不可输」的比赛：「我们每一个阿根廷人都不想输掉这场比赛。这场对英格兰的世杯准决赛，它承载足球历史的重量，承载我们阿根廷人的重量，感恩能够为国民带来欢乐，以庆祝收尾。」