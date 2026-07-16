Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜杜曹承认入球后踢得太被动 「没任何后悔」

足球世界
更新时间：07:40 2026-07-16 HKT
发布时间：07:40 2026-07-16 HKT

英格兰于世界杯4强不敌阿根廷，无缘决赛。英格兰主帅杜曹的调动惹来质疑，他赛后承认球队入球后踢得太被动，但认为球队踢出其中一场最好的比赛，自己没有任何后悔。

「责任在教练身上」

杜曹表示球队非常接近胜利，「但入球后踢得太被动了，未能维持原本的比赛水准」。至于谈及改踢五后卫的决定，他解释：「因为防线之间出现太多空位，而且漏洞太大。我们希望收窄中路空间，同时加强高空防守。但即使未有任何调动前，在我们入球后，已经开始给予对方太多机会。我们只是尝试协助球队改善情况。不过，当然，责任在教练身上。」

「踢出其中一场最佳比赛」

他于72分钟换入干沙，82分钟换入丹般恩和尼高奥莱利。杜曹之后被问到是否对调动感到后悔时说：「此刻没有后悔。球队已经付出了一切，而且我们真的非常、非常接近。我认为我们配得上1：0领先。我们踢出了其中一场最佳的比赛，也许是在这种环境下最好的一场。球员表现非常出色，只是最终未能把胜利带到终场。此刻，我没有任何后悔。」

回看今届，杜曹盛赞球队的团结，认为球队已克服了许多难关：「我认为大家看到的是，球队整场比赛展现出的精神和团结。我们按照每场比赛不同的情况去应对，在分组赛斗强队，要长途飞行，在高原作赛，试过十人应战，也试过在炎热天气下比赛。我们克服了所有困难。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
3小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
13小时前
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
穷爸爸唔识英文却倾尽饭钱买神机 女教师晒30年旧物泪忆无声父爱：「佢畀咗个女打开世界嘅锁匙！」｜Juicy叮
时事热话
16小时前
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
03:47
钟景辉追思会丨临终前细节首曝光 陈国邦怀缅恩师喊到无法言语 苏玉华感恩King Sir成人生榜样
影视圈
13小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
22小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
13小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
2026-07-15 06:00 HKT
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
23小时前
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评。路透社
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评
足球世界
2小时前
DSE放榜决意北上读大学！ 应届考生1原因弃本地升学 亲戚急劝退失败 网民：唔好干涉人决定...
八达通11大快闪优惠！惠康超市减$15/美心中菜减$50/跨境直通巴减$10 简单2步即领券
生活百科
17小时前