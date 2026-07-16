世界杯2026｜杜曹承认入球后踢得太被动 「没任何后悔」

英格兰于世界杯4强不敌阿根廷，无缘决赛。英格兰主帅杜曹的调动惹来质疑，他赛后承认球队入球后踢得太被动，但认为球队踢出其中一场最好的比赛，自己没有任何后悔。

「责任在教练身上」

杜曹表示球队非常接近胜利，「但入球后踢得太被动了，未能维持原本的比赛水准」。至于谈及改踢五后卫的决定，他解释：「因为防线之间出现太多空位，而且漏洞太大。我们希望收窄中路空间，同时加强高空防守。但即使未有任何调动前，在我们入球后，已经开始给予对方太多机会。我们只是尝试协助球队改善情况。不过，当然，责任在教练身上。」

「踢出其中一场最佳比赛」

他于72分钟换入干沙，82分钟换入丹般恩和尼高奥莱利。杜曹之后被问到是否对调动感到后悔时说：「此刻没有后悔。球队已经付出了一切，而且我们真的非常、非常接近。我认为我们配得上1：0领先。我们踢出了其中一场最佳的比赛，也许是在这种环境下最好的一场。球员表现非常出色，只是最终未能把胜利带到终场。此刻，我没有任何后悔。」

回看今届，杜曹盛赞球队的团结，认为球队已克服了许多难关：「我认为大家看到的是，球队整场比赛展现出的精神和团结。我们按照每场比赛不同的情况去应对，在分组赛斗强队，要长途飞行，在高原作赛，试过十人应战，也试过在炎热天气下比赛。我们克服了所有困难。」