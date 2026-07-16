世界杯2026｜卡尼：这个级别的比赛　光靠死守并不足够

英格兰于世界杯4强，末段连失两球下反负予阿根廷。队长哈利卡尼赛后接受访问时表示，对于败局感到极失望，并认为末段过于保守，最终付出代价。

「领先后，杜曹著球队继续攻」

英格兰在55分钟打开纪录，卡尼透露当时杜曹仍鼓励球队继续进攻：「球员一直都准备好应付任何情况。当我们取得领先后，教练给我们的讯息是继续进攻，再争取多一球。」但之后杜曹于72分钟起先后换入守将，改踢五后卫，最终英格兰在末段连失两球反负。

卡尼谈到败局时表示：「我真的非常失望。为队友感到难过，为教练团、球迷感到难过。我们大部分时间都踢得很好，但当我们领先1：0后，球队似乎只想着守住优势。在这个级别的比赛，这样并不足够。」

美斯带领阿根廷击败英格兰。路透社

阿根廷92分钟入球，以2：1反胜英格兰。路透社

卡尼认为球队末段只能死守，在世界杯这个水平的赛事并不足够。路透社

英格兰4强出局。路透社

入球后战况改变

他续说：「我们无法持续向对手施压。我认为上半场，还有下半场初段，我们的高位逼抢做得很好，给了对方很大压力，也因此成功夺回球权，控制了比赛。但入球之后，不知道是因为他们投入更多兵力进攻，还是我们无法一对一应付，他们一波又一波地进攻，我们只能不停封堵、死守。但最终，这样还是不足够。」

「尚欠最后拼图」

这名英格兰队长，认为球队在世界杯最后阶段，尚欠最后拼图：「今届我们有很多精彩时刻，也踢出了很多场好波，又一次杀入4强。我们一直都说已经很接近成功，真的很接近，只是还欠缺最后一块拼图，才能在赛事最后阶段取得突破。这类大赛真的会消耗你的一切，不论是体能、压力和心理上的负担。」