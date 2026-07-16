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世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙

足球世界
更新时间：05:03 2026-07-16 HKT
发布时间：05:03 2026-07-16 HKT

世界杯决赛将由卫冕的阿根廷大战西班牙。今晨的4强赛事，英格兰在55分钟先开纪录，但阿根廷末段围攻，于85、92分钟连入两球，以2：1反胜英格兰晋身决赛，继续卫冕之路。

上半场两军有小冲突。美联社
上半场两军有小冲突。美联社
上半场两军球员多次埋身肉搏。美联社
上半场两军球员多次埋身肉搏。美联社
美斯被贴身看管。美联社
美斯被贴身看管。美联社

上半场两军19次犯规

英格兰正选阵容对比上一场有3个调动，史宾斯和列斯占士分别担任左、右闸，摩根罗渣士则取代马度基出任右翼。今场大战气氛浓烈，3分钟两军球员已经有小冲突。补水暂停后，比克福特的传球犯错，令英格兰后防出现险象，但最终有惊无险。

半场零中目标埋门

上半场两军直至30分钟均未有射门，是自1966年有纪录以来首次。两军半场合共有19次犯规，比赛节奏断断续续，英格兰到33分钟有一次左路罚球，但史东斯跳顶斜出。至于阿根廷于38分钟有一记具威胁射门，安素费南迪斯在禁区外起脚，仅仅高出。两军半场没有攻门中目标，互交白卷。

安东尼哥顿为英格兰打开纪录。路透社
安东尼哥顿为英格兰打开纪录。路透社
英格兰于55分钟打开纪录。美联社
英格兰于55分钟打开纪录。美联社
史宾斯有一记关键铲球。路透社
史宾斯有一记关键铲球。路透社
哥顿助英格兰领先1：0。路透社
哥顿助英格兰领先1：0。路透社

哥顿55分钟开纪录

阿根廷于47分钟有一记具威胁埋门，门将达米安马天尼斯大脚踢上前，史宾斯有所误判，最终由艾华利斯于右路窄位连环射门，第一记被比克福特救出，第二次起脚省中人中网侧。英格兰于55分钟打开纪录，摩根罗渣士一记右路传球，安东尼哥顿从后楔前，第一时间撞射破网，助英格兰领先1：0。两分钟后英格兰防线出现危机，但史宾斯准确铲走基利安奴施蒙尼的脚下球，化解险象。

阿根廷之后强攻，在69分钟美斯于右路传中，干沙利斯头槌攻门极具威胁，但比克福特反应快扑走皮球。76分钟，阿根廷再次右路传中，但麦亚里士打的头槌顶中柱，之后刚后备入替的迪保罗再来一记传中，再次由麦亚里士打头槌攻门，今次被比克福特没收。78分钟到美斯在中路传至左路，但干沙利斯的头槌仅仅斜出。

安素费南迪斯为阿根廷扳平。路透社
安素费南迪斯为阿根廷扳平。路透社
阿根廷于86分钟扳平。路透社
阿根廷于86分钟扳平。路透社

英格兰缩后 顶不住阿根廷强攻

英格兰主帅杜曹之后作出调动，换走迪格兰赖斯和列斯占士，由尼高奥莱利和丹般恩入替。但英格兰无法顶住阿根廷的攻势，安素费南迪斯于85分钟的远射为球队扳平1：1。92分钟，麦亚里士打的射门中柱，之后美斯右路用右脚传中，马天尼斯为阿根廷反超前2：1。最终阿根廷凭着7分钟内连入这两球，以2：1反胜英格兰，卫冕最后一关是西班牙。

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