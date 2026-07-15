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世界杯2026│哈利卡尼、比宁咸占英格兰总入球92.3% 卡尼7次对达美安马天尼斯只入2球

足球世界
更新时间：18:16 2026-07-15 HKT
发布时间：18:16 2026-07-15 HKT

英格兰今晚世界杯准决赛对阿根廷，取胜重任就落在两大锋将哈利卡尼和祖迪比宁咸身上，各入6球的两人占三狮今届世杯总入球数高达92.3%。然而卡尼过往面对阿根廷门将达美安马天尼斯表现平平，交手7次仅两次攻破其大门，这数据对三狮不利。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

英格兰入13球 两人占12球

今届世杯英格兰共攻入13球，哈利卡尼和祖迪比宁咸各入6球，两人占球队总入球数达到92.3%，英军非常依赖他俩的入球能力。在历届世杯单届取得至少10个入球的球队中，卡尼/比宁咸是入球比例最高的攻击二人组，其次是1954年瑞士组合晓基和巴拉文，两人占球队总入球数90.9%；第3位是1938年意大利组合皮奥拿和古拿斯，占比是81.8%；再次后就是今届的法国二人组基利安麦巴比和奥士文尼迪比利，占高卢雄鸡入球总数81.3%。

卡尼7次与达美安交手只入2球

英军极需要两人的入球取得胜利，但哈利卡尼过去面对达美安马天尼斯，表现未如理想。卡尼效力热刺时曾7次与达美安交手，当中只有2场取得入球，合共攻入2球，其余5场都伙粒无收，而且卡尼在上述7仗中只得3胜4负，成绩平平。

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