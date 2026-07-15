世界杯2026│阿根廷有5人于英超效力 门将达美安马天尼斯最有感情 「我已生活了16年」

今晚世界杯4强阿根廷对英格兰，受到全球球迷关注，除了双方过往于世杯有多场经典战役外，两国在政治上亦有冲突。然而球员之间未必有太大矛盾，阿根廷阵内有6位球员目前于英超效力，当中门将达美安马天尼斯与英格兰有感，直言自己在英国已生活了16年。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

阿根廷阵中6人于英超效力

阿根廷和英格兰在足球和政治层面有不少冲突，但前者阵中有6位球员于英超效力，分别是门将达美安马天尼斯、三位中坚马高辛尼斯、利辛度马天尼斯和基斯甸罗美路，以及中场阿历斯麦阿里士打及安素费南迪斯，连同曾效力曼城的祖利安艾华利斯等，总共有9人曾在英超打滚。

达美安马天尼斯于英国已生活16年

众人之中，以达美安马天尼斯与英格兰的感情最深，皆因他在2010年仍未出道时，已到英国加入阿仙奴青年军，之后一直留在当地，现效力阿士东维拉，足足有16年。他矢言：「我已经在那里生活了16年，我的孩子都在英格兰出生。说实话，我对这个国家有着深厚的感情，这注定会是一场非常精彩的经典对决。当然我们想赢下它。」

直言与英感情深厚

事实上，达美安马天尼斯是整支阿根廷国家队中，英语最流利一人，而他和利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、阿历斯麦阿里士打及安素费南迪斯，预计都会正选披甲。