世界杯2026 预告｜横跨近半世纪的宿命对决 英格兰硬撼卫冕之师阿根廷

世界杯4强今晚将上演横跨近半世纪的宿命之战，由英格兰对上阿根廷，2军在1986年在经马勒当拿一战后彻低结下仇口，自此以后2军在世界杯对垒都必成焦点，今次更在4强对阵，美斯带领的阿根廷力争卫冕，英格兰则力拼相隔多年再闯决赛。ViuTV 99台、Now 616/618台将会在香港时间7月15日凌晨3点开始直播这场大战。

今届历史性由世界前4的队伍在4强碰头，在西班牙2:0击败法国锁定决赛席位，另一边箱更有一场宿命对决，由英格兰久违再撼阿根廷，2队在世界杯中曾5度对垒，英格兰以3胜1和1负占优，但最受瞩目和有记忆点的必然是1986年时2队在8强相遇，球王马勒当拿当年上演的「上帝之手」和「一过五」以2:1挫英格兰，兼夺得当届冠军，之后2队再相遇已是1998年，当初施蒙尼插水令碧咸领红，导致英格兰在互射12码遭淘汰，令2军结下仇口。

而今届再由美斯领军阿根廷虽然场场斗至加时，但仍惊险过关，继续冲击历史性的2连冠，而39岁的美斯攻入8球亦有望争取金靴，另一边箱「三狮军团」今届跌跌撞撞闯入4强，比宁咸亦愈战愈勇和哈利卡尼以6球并列第4，今届力争助英格兰「将足球带回家」。

英格兰晋级之路



日期（香港时间） 阶段 赛果

12/07 8强 2:1胜挪威

06/07 16强 3:2胜墨西哥

02/07 32强 2:1胜刚果民主共和国

28/06 分组赛 2:0胜巴拿马

24/06 分组赛 0:0和加纳

18/06 分组赛 4:2胜克罗地亚

英格兰预计出场阵容（4-2-3-1）



门将：比克福特

后卫：尼高奥莱利、马克古希、史东斯、安斯干沙

中场：艾利洛安达臣、迪格兰赖斯

前锋：安东尼哥顿、祖迪比宁咸、布卡约沙卡、哈利卡尼

阿根廷晋级之路



日期（香港时间） 阶段 赛果

12/07 8强 3:1胜瑞士

08/07 16强 3:2胜埃及

04/07 32强 3:2胜佛得角

28/06 分组赛 3:1胜约旦

23/06 分组赛 2:0胜奥地利

17/06 分组赛 3:0胜亚尔及利亚

阿根廷预计出场阵容（4-4-2）



门将：达米安马天尼斯

后卫：法根度麦甸拿、利辛度马天尼斯、基斯甸罗美路、拿候尔摩连拿

中场：泰亚高艾美达、阿历斯麦亚里士打、安索费南迪斯、迪保罗

前锋：祖利安艾华利斯、美斯