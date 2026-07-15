世界杯2026｜阿根廷副总统轰英格兰为「海盗」 扬言对阵三狮「不仅仅是一场比赛」

英格兰与阿根廷的世杯4强大战一触即发，虽然阿根廷主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）赛前极力为赛事「降温」，强调「只是一场足球比赛」，但阿根廷副总统维多利亚维拉鲁尔（Victoria Villarruel）却大唱反调，在社交媒体发文狂轰英格兰为「海盗」，更将福克兰群岛的主权争议摆上枱，令这场宿敌对决的火药味推向高点。

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

阿根廷副总统炮轰英格兰为「海盗」。X截图

拒绝政治正确 狂轰英军「入侵者」

维拉鲁尔在社交平台X发布极具煽动性的帖文，直言对阵英格兰的意义远超足球：「明天我们将迎战那些篡夺的海盗。这绝不只是一场普通的比赛。我不会去管甚么政治正确，也不会掩饰情感；面对英格兰，意义永远超越一切。」

她更将国仇家恨与足球名宿连系起来，借此激发国民情绪：「这是为了马尔维纳斯群岛（福克兰群岛），为了马勒当拿，为了美斯的最后一舞，更是为了阻止那些入侵者。阿根廷加油！直到最后一口气，我们都要夺回属于我们的东西！」

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大唱反调 史卡朗尼降温心血白费

这番言论无疑为这场大战火上加油。事实上，英阿两国因1982年的福克兰战争一直存在深厚芥蒂，加上已故球王马勒当拿在1986年世杯上对阵英格兰的「上帝之手」，令两军每次交锋都充满仇恨色彩。

有趣的是，阿根廷主帅史卡朗尼日前才在记者会上为赛事「降温」，强调出于对历史的尊重，不应将政治与足球混为一谈：「我想传达给阿根廷人民的信息是，我们将面对一支伟大的球队、一位伟大的教练，这只是一场足球比赛。」

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