世界杯2026｜英格兰阿根廷大战主裁出炉 美斯在其执法下未尝一败

英格兰与阿根廷这对宿敌，将于今晚爆发自2002年以来的首次世杯交锋。这场比赛的话题性不言而喻，如今再添新话题，落在今场主裁艾法夫（Ismail Elfath）身上。皆因这位美籍主裁过往执法美斯（Lionel Messi）的赛事，后者保持100%全胜佳绩，令「世界杯保送阿根廷夺冠」的阴谋论再度甚嚣尘上。

艾法夫过往执法美斯的赛事，后者保持100%全胜佳绩。AP

英阿大战将由美籍球证艾法夫执法。路透社

英阿大战将由美籍球证艾法夫执法。路透社

英阿大战将由美籍球证艾法夫执法。路透社

「专属福将」 执法 美斯未尝一败

根据外国媒体报道，现年44岁的艾法夫近年与美斯多个重要时刻结下不解之缘。在2022年卡塔尔世杯决赛，阿根廷与法国合演经典大战，美斯梅开二度并领军战至互射12码捧杯，当时艾法夫正是担任该场赛事的第四裁判。一年后，美斯转战美职联，艾法夫在2023年北美联赛杯决赛担任主球证，美斯在该仗攻入国际迈亚密的唯一入球，球队最终亦是凭互射12码击败拿舒维尔夺冠。

此外，自美斯登陆美职以来，艾法夫曾多次执法其赛事，最近一次是今年3月迈亚密以4:2击败奥兰多城，当时奥兰多城球员加斯基（Colin Guske）更因推跌美斯，在已有黄牌在身的情况下被逐离场。报道指出，只要是有艾法夫参与执法的比赛，美斯累积5战全胜，这位美籍球证俨然成为了阿根廷球王创造历史时刻的「御用福将」。

争议声不断 埃及曾轰赛会「保送」阿根廷

随著赛事进入白热化阶段，加上阿根廷晋级过程充满争议，艾法夫及其裁判团队今仗肯定面临极大压力。事实上，阿根廷在16强以3:2险胜埃及一战，便出现多次争议判罚，令埃及上下极度不满。

该仗为埃及取得入球的薛高（Mostafa Ziko）赛后更炮轰球证，直斥：「今次世界杯就是为了保送阿根廷夺冠。」在这种充满阴谋论的氛围下，今场「英阿大战」的任何一次判罚，势必成为赛后的风口浪尖。