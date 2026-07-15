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世界杯2026│麦亚里士打相信美斯复制「神迹」 重演马勒当拿86世杯对英格兰神表现

足球世界
更新时间：13:33 2026-07-15 HKT
发布时间：13:33 2026-07-15 HKT

英格兰与阿根廷今晚在世界杯准决赛碰头，是两队历来第6次于世杯交手。之前5次对碰，最经典莫过于1986墨西哥世杯8强，当时马勒当拿以「上帝之手」和「一扭五」两个流传至今的入球，带领阿根廷赢2:1。阿根廷中场阿历斯麦阿里士打(Alexis Mac Allister)相信美斯(Lionel Messi)可以复制「神迹」，今场对三狮重演老马当年的神级表现。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

马勒当拿86世杯两记经典入球

1986墨西哥世界杯8强，英格兰和阿根廷狭路相逢。马勒当拿于51分钟先以一记「上帝之手」，攻破英格兰的大门。4分钟后老马上演另一记流存至今的金球，从后场开始连过5名英军球员再射入，带领阿根廷赢2:1。阿根廷中场阿历斯麦阿里士打矢言，球队在整个星期都从该场经典战役寻找灵感：「本周，我们一直从马勒当拿身上取得灵感。」

1986墨西哥世杯8强，当时马勒当拿以「上帝之手」和「一扭五」两个流传至今的入球，带领阿根廷赢2:1。路透社
1986墨西哥世杯8强，当时马勒当拿以「上帝之手」和「一扭五」两个流传至今的入球，带领阿根廷赢2:1。路透社
1986墨西哥世杯8强，当时马勒当拿以「上帝之手」和「一扭五」两个流传至今的入球，带领阿根廷赢2:1。法新社
1986墨西哥世杯8强，当时马勒当拿以「上帝之手」和「一扭五」两个流传至今的入球，带领阿根廷赢2:1。法新社

麦阿里士打相信美斯可复制「神迹」

这名效力利物浦的中场相信美斯可以复制「神迹」：「在我们所有人当中，只有美斯能够做到马勒当拿当年在球场上做到的事情。」他续指球队已分析过英格兰防守时的阵式：「英军在防守时采用442阵式，这和其他很多球队一样。」

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