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世界杯2026｜卓基拒将失利推卸给球证 认为法国系输自己

足球世界
更新时间：13:25 2026-07-15 HKT
发布时间：13:25 2026-07-15 HKT

世界杯4强上演强强对话，由西班牙对上法国，最终在一番激战下「狂牛军团」以2:0击败「高卢雄鸡」，赛后法国主帅迪甘斯对球证执法有意见直指「未够班」，但攻中卓基却抱有不同看法，表示球队并非输给球证或西班牙，而是输给自己。

卓基：我们是输给自己 非西班牙或球证

法国今场对西班牙陷入苦战，最终亦以0:2告负，赛后主帅迪甘斯直接质疑执法球证「未够班」在4强执法，然而卓基却持不同意见，他直指法国是输给自己，而非球证或西班牙，他说：「非常失望因为我们是输给日，我们没有输给球证，也没有输给西班牙，唯一可以淘汰法国的只有我们自己。」卓基亦补充指出：「就算球证没有达到水准，但也不能剥夺我们的进球，如果我们表现更好我们就会赢。」卓基亦赞西班牙在各个方面也表现得更好，对手亦比法国更想胜利，而胜负便在于细节上。
 

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