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世界杯2026│英格兰杜曹考虑人盯人全场冻结美斯 艾利诺安达臣胜任

足球世界
更新时间：12:56 2026-07-15 HKT
发布时间：12:56 2026-07-15 HKT

今晚英格兰对阿根廷的世界杯4强大战，受到全球注目，当中球王美斯生涯首次与英军交手，是最大关注点之一。三狮主教练杜曹表示不停考虑如何拑制美斯，直言考虑过派球员全场人盯人贴身防守，但未知会否采用。同时他指阿根廷跌跌撞撞入决赛先难应付，证明他们总有办法解决问题。(Viu99、Now616、618台周四凌晨3:00直播)

美斯首次与英格兰交手

美斯于2005年首次为阿根廷披甲，国家队生涯至今长达21年，踢了205场国际赛，与巴西、西班牙、荷兰、法国、葡萄牙、意大利和乌拉圭等传统足球强国统统交过手，唯独从未对过英格兰，05年友赛阿根廷曾斗过英军，可是他因为停赛而未能披甲。这名39岁老将将会首次在场上与三狮交手，成为比赛最大焦点之一。

杜曹考虑人盯人 安达臣胜任

英军主教练杜曹指近日不停考虑如何拑制这名在本届世杯已累积8球的巨星：「我确实想过，是否要采用非常传统的全场盯人方式去限制他。我还不确定最终会不会真的执行，但这个想法确实在我脑海中出现过。」如果杜曹真的采用人盯人的方式，队中有不少球员可胜任这任务，当中防守中场艾利诺安达臣绝对可以信赖。此子擅长纠缠和埋身肉搏，场上专注力高，上仗多次贴身看管挪威中锋艾宁夏兰特令他动弹不得，有能力尽量限制美斯。

要切断美斯与队友联系

杜曹续指要切断美斯与队友的联系，「所有人都知道美斯喜欢出现在前场的空位，当你分析比赛时，总会感觉到他比球场上其他人更早看到一些东西，皮球落到他脚下，他总能持到空间，为自己的左脚创造出两米左右的空间，再以极高水平完成处理。我们要以自己的方式限制他，发挥自己的优势。」

杜曹指阿根廷多次绝境晋级先系实力表现

而阿根廷今届晋级过程跌跌撞撞，32强起淘汰佛得角、埃及和瑞士都赢得十分惊险，杜曹反指这样才难对付：「阿根廷能够克服各种困难，就是他们有多强大，而不是弱点。我们会以最佳版本的阿根廷来进行准备，期待、希望和要求拿出最佳表现，奉献一场高水平的足球比赛。」

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