世界杯2026｜狂牛专克雄鸡？ 西班牙近3年各大赛4强对法国取3连胜

世界杯4强再上现2024年欧国杯4强翻版，西班牙再次硬撼法国，然而「高卢雄鸡」在面对「狂牛军团」依然未能讨到便宜，以0:2告负转战季军战，西班牙今战后亦是近3年3次碰头法国中取得3胜，成为雄鸡克星。

西班牙世杯再挫法国 连续3个不同大赛4强对阵3连胜

在手握基利安麦巴比、奥士文尼迪比利等巨星，有「银河战鉴」之称的法国，今届世界杯成争冠大热之一，然而对手西班牙亦并不输蚀，在拉明耶马带领下今届世界杯亦势如破竹，今战2军4强再次对垒亦被视为是决赛预演，但法国今场却被西班牙牢牢把握节奏，最终更以0:2被西班牙打入季军战。

值得一提是西班牙在世杯4强前已在欧国联和欧国杯的4强中与法国碰头，在2024年欧国杯中在高路梅安利先开记录下被「狂牛军团」连追2球反胜，而在去年的欧国联中西班牙也以5:4挫法国，加上今战胜利后2队在4强的对阵中西班牙已和法国在4强的对阵中取得3连胜，成「高卢雄鸡」克星。

