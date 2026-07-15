世界杯2026｜寸迪甘斯输波赖球证 迪拉富安迪：西班牙是世界最强

西班牙在世界杯准决赛以出色表现击退夺标大热法国，强势杀入决赛。赛后，「狂牛」主帅迪拉富安迪（Luis de la Fuente）对球队表现赞不绝口，豪言西班牙今晚的表现是「世界最强」。对于法国主帅迪甘斯赛后对球证的投诉，迪拉富安迪则淡淡然反击，直指对方只是「输波揾借口」，并强调球队目前状态大勇，誓要一鼓作气捧走世界杯冠军。

反击迪甘斯「赖地硬」 指输波总爱揾借口

法国主帅迪甘斯赛后质疑球证执法水平未达世杯4强标准，迪拉富安迪对此不以为然：「当赛果未如理想时，每个人都总会揾借口。如果真如迪甘斯所言，那么双方其实都受到影响。我不认为球证的判罚只对某一方不利，事实上我们也有一个入球被吹走，几个越位判罚的尺度亦非常紧。」

战术完胜法国 豪言狂牛乃「世界最强」

面对拥有麦巴比（Kylian Mbappe）、迪比利（Ousmane Dembele）及奥利斯（Michael Olise）等星级锋线的法国，西班牙不仅成功冻结对手，更在进攻端踢出极具侵略性的足球。迪拉富安迪透露了赛前部署：「我们的目标是寻找空间，突破他们的第一道防线。我们赛前就说过，今仗面对的可能是世界上最优秀的国家队之一，但他们将要面对的，是世界上最好的球队。这就是限制对手最佳的方法。」

同时，迪拉富安迪将赢波功劳归功于球员的超班执行力：「战术板上的箭嘴画得再靓，如果球员无法发掘和利用空间，一切都毫无意义。西班牙球员之所以是世界顶级，正因为他们对球赛的阅读能力极高。他们清楚知道在攻守两端应该如何行动。」

状态及时「操起」 决赛誓捧大力神杯

西班牙今届赛事越战越勇，迪拉富安迪坦言一切都在计划之内：「说实话，这班波的表现总是不断为我带来惊喜，他们的进步空间是无限的。这些成绩并非从天而降，而是来自天赋、努力和牺牲。我们提前规划了整个备战过程，希望在淘汰赛的关键时刻展现出最佳状态。」

展望决赛，迪拉富安迪强调球队绝不会就此满足：「我们现在处于一个非常美妙的阶段，无论是心理还是生理状态都达到了顶峰。虽然我们现在很开心，但这支球队不会停下脚步，我们会继续拚尽全力，赢得世界杯冠军。」