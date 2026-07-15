世界杯2026│拉明耶马又赢麦巴比 11次交手赢9次 女友、弟弟现场见证

西班牙击败法国跻身世界杯决赛，前者攻击皇牌拉明耶马(Lamine Yamal)再赢基利安麦巴比(Kylian Mbappe)。连同今仗，两人于球会和国际赛合共交手11次，耶马录得9胜2负的压倒性优势，包括国家队比赛3战全胜，令麦巴比无缘最近2个大赛冠军。而耶马两位至亲弟弟和女友今仗亦有入场观赛，见证他领军强势入决赛。

耶马国际赛对麦巴比3战全胜

今场是拉明耶马第11次与麦巴比交手，他虽然没有入球和助攻，但一次右路内切入中路射门破网十分精彩，可惜越位在位无效，而他4次过人成功成为狂牛的主要突破点。耶马第9次在场上击败麦巴比，更重要是大部份比赛都是关键战役，其中3场是决赛，分别是去年的西班牙超级杯和西班牙杯决赛，以及25至26球季西超杯终极战。而国际赛耶马亦3战全胜，悉数是准决赛大战，24欧洲国家杯、去年的欧洲国家联赛及今场世杯4强。

女友、弟弟现场见证赢波

更令耶马开心，是两位至亲在现场欣赏其雄姿。其网红女友嘉丝亚与友人观赛，赛后立即发文祝贺他；耶马赛后亦走上看台与弟弟会合，并上载与他对望的相片。