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世界杯2026｜麦巴比输波「揽晒上身」 认战术失败 盼夺季军送别迪甘斯

足球世界
更新时间：10:31 2026-07-15 HKT
发布时间：10:31 2026-07-15 HKT

法国在世界杯准决赛以0:2不敌西班牙，无缘决赛。赛后，法国队长麦巴比（Kylian Mbappe）接受传媒访问时，直指球队在战术及技术层面全面失准。他坦言无缘决赛好梦成空令人难以接受，并以队长身分将输波责任「揽晒上身」；同时他向即将离任的主帅迪甘斯（Didier Deschamps）致敬，表示要在季军战为对方赢下最后一仗。

战术执行彻底失败 叹中场陷「3打2」劣势

法国由分组赛至8强保持全胜，期间狂轰16球，堪称今届赛事攻力最强球队。然而面对西班牙的针对性部署，法国却无从发挥，全场仅得10次攻门，当中3次中框亦威胁欠奉。麦巴比赛后坦言，球队未能执行赛前部署是输波主因：「我们踢不出应有水准。在世杯4强这种大战，交不足功课就注定无得赢。西班牙完美执行了他们的部署，他们本身就喜欢控传和控制节奏。我们原本打算推前压迫，实行单对单紧逼，不让他们舒舒服服地组织，但结果我们完全做不到。」

他进一步点出中场失势是致命伤：「我们完全被对手牵著走。由一开始的逼抢，我们在中场就经常陷入『3打2』的人数劣势，令法比安彭拿（Fabian Ruiz）和洛迪卡斯简迪（Rodri）有太多空位和时间去处理皮球。大家在逼抢时欠缺默契，本来应该人盯人逼他们多走动。最惨的是，就算我们成功抢回控球权，头几脚传球的质素根本配不上世杯4强的级别。之后他们博得12码，帮了他们尽快入局，换边后再下一城，而我们由头到尾都交不出反扑的气势。」

队长一力承担责任 直面外界批评

对于四强止步，麦巴比难掩失落：「同大家一样，我感到极度失望。打入决赛、为国家创造历史的好梦成空。那种失落感太大，我甚至不知道如何用言语来形容。现在我们唯有先去放个假，然后重新振作，因为足球是不会等人的。」

被问到对自己今仗表现的评价时，这位法国队长展现出担当：「讲到尾，赢波时你可以享受所有光环；到输波时，就必须承担后果，这就是足球。作为队长，我理所当然要将责任『揽晒上身』，这方面我完全无问题。我们必须面对现实，坦然接受外界的批评。」

致敬迪甘斯 盼以季军奖杯作告别

谈到即将卸任的主帅迪甘斯，麦巴比展现出极高的敬意，并呼吁全队为他踢好最后一场比赛：「迪甘斯在我们法国人心目中的地位，从来没有动摇过。无论是做球员还是教练，他都写下了不可思议的历史。他只剩下最后一场比赛，我们会搏尽为他踢好这一仗，因为他绝对配得上一个好结局。球迷同样值得拥有一场胜仗，我们希望用一个世杯季军，为今届赛事画上句号。」

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