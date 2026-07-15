Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026│法国落败麦巴比25-26球季无冠军 承担输波责任：「是我人生一部份」

足球世界
更新时间：10:09 2026-07-15 HKT
发布时间：10:09 2026-07-15 HKT

法国在世界杯准决赛不敌西班牙，只能转战季军战，无缘冠军。球队冲击大力神杯失败，意味队长基利安麦巴比于2025至26球季没有锦标落袋，今季参加的5项球会和国家队比赛与冠军无缘。此子矢言会承担输波责任，指这是其人生的一部份，做队长就要孭起责任。

25至26球季5项比赛都无缘冠军

麦巴比今季随皇家马德里参加4项比赛，全部都未能夺冠，西甲和西班牙超级杯都屈局亚军；欧联则8强出局；西班牙杯就16强下马。今次世界杯，是此子于25至26球季唯一可争的锦标，可是最终于准决赛不敌西班牙，只能转踢季军战，全季参加的5项赛事都未能赢得冠军。

麦巴比：「我会承担起全部责任」

这名27岁法国锋将矢言会承担输波责任：「当你赢波时，会享受所有的荣耀。当你输波时，就要承担随之而来的后果。这就是比赛的一部份，也是我足球生涯的一部份，更是我人生的一部份。作为队长，我必须承担起全部的责任。我对此没有问题，并坦言接受大家对我们的评价。」

 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
00:51
DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
39分钟前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
5小时前
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
6小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
19小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
2026-07-14 10:43 HKT
路透社
世界杯2026｜十六强出局后仅一球员乘专机返国 巴西总统卢拉批国家队「丢架」
即时国际
10小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
20小时前
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
19小时前
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
影视圈
19小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
2026-07-14 06:00 HKT