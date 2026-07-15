世界杯2026│法国落败麦巴比25-26球季无冠军 承担输波责任：「是我人生一部份」

法国在世界杯准决赛不敌西班牙，只能转战季军战，无缘冠军。球队冲击大力神杯失败，意味队长基利安麦巴比于2025至26球季没有锦标落袋，今季参加的5项球会和国家队比赛与冠军无缘。此子矢言会承担输波责任，指这是其人生的一部份，做队长就要孭起责任。

25至26球季5项比赛都无缘冠军

麦巴比今季随皇家马德里参加4项比赛，全部都未能夺冠，西甲和西班牙超级杯都屈局亚军；欧联则8强出局；西班牙杯就16强下马。今次世界杯，是此子于25至26球季唯一可争的锦标，可是最终于准决赛不敌西班牙，只能转踢季军战，全季参加的5项赛事都未能赢得冠军。

麦巴比：「我会承担起全部责任」

这名27岁法国锋将矢言会承担输波责任：「当你赢波时，会享受所有的荣耀。当你输波时，就要承担随之而来的后果。这就是比赛的一部份，也是我足球生涯的一部份，更是我人生的一部份。作为队长，我必须承担起全部的责任。我对此没有问题，并坦言接受大家对我们的评价。」