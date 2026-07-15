世界杯2026│西班牙完全辗压录「教科书式胜仗」 法国0黄金机会60年最差

西班牙周二以2:0击败法国，跻身世界杯决赛之余，还展现出绝对的统治力，特别是全面控制中场，令高卢雄鸡无还击之力。后者录得队史自1986年以来世杯淘汰赛最大败仗，全场未能创造黄金机会是1966年世杯记录以来首次，狂牛中场洛迪卡斯简迪直言这是他们在今届赛事表现最好的一仗。两位巴西名将罗马里奥和李华度亦大赞西班牙的演出，后者指「这是教科书式的胜仗」「

法国预期入球仅0.30 0黄金机会

法国由分组赛至8强全胜，期间共入16球是赛事攻力最强的球队，加上他们对上两届世杯都跻身决赛，赛前被看高一线。然而西班牙以针对性的战术技术性击倒法国，中前场高强度压逼令他们无法有效组织，同时又全面控制中场，使法国无法踢出本身的节奏，后者整场仅得10次攻门，3次命中目标但威胁不大，全场预计入球(xG)只有0.30，是1966年有详细统计以来法国于世杯赛场单场新低。而他们整场没有入球黄金机会，亦是队史60年来在世杯淘汰赛首次。

洛迪指今届踢得最好一仗

西班牙中场兼队长洛迪卡斯简迪直言今仗是他们表现最好一仗：「我觉得今天我们踢出了到目前为止，最好的一场比赛。我们面对的是一支实力强大的球队，在每条战线都有绝对的实力，每一环都很强大，所以我们每一刻都保持高度专注，是今场取胜的最关键因素。」

李华度：「「教科书式胜仗」

两位巴西名将亦肯定狂牛的演出，罗马里奥矢言：「西班牙踢得非常出色，展现了强大的团队凝聚力。这是一场大师级别的表演﹗」李华度就表示：「西班牙奉献了一场教科书式的足球比赛。整支球队组织有序，高位逼抢十分凶狠，在场上展现出了植高的水准。他们彻底锁死了法国的进攻，让对方几乎没法组织似样的攻势，基本没制造甚么威胁。」