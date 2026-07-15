体坛早报｜西班牙挫法国晋决赛 卡尼否认将帅不和 曼联官宣签泰利文斯
更新时间：07:52 2026-07-15 HKT
发布时间：07:52 2026-07-15 HKT
发布时间：07:52 2026-07-15 HKT
西班牙率先晋身世界杯决赛！「狂牛军团」今晨在4强大战法国，上、下半场各入一球，以2：0击败对手。西班牙事隔16年再次晋身决赛，对手将是英格兰和阿根廷的胜方。落败的法国主帅迪甘斯，赛后承认技不如人，盛赞「西班牙令我们无法踢出自己的足球」。另一场4强将于今晚深夜上演，英格兰队长卡尼赛前反驳杜曹与比宁咸不和的传闻，更指「外界总试图制造分裂」。
英超方面，曼联官方宣布签入泰利文斯，双方签约5年。
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
世界杯2026｜迪甘斯认技不如人 「西班牙令我们无法踢出自己的足球」
世界杯2026｜卡尼撑杜曹与比宁咸没不和 「外界总试图制造分裂」
世界杯2026｜巴洛根重提红牌被缓刑 「早知定引起巨大争议」
最Hit
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
2026-07-14 06:00 HKT
王贤志破产两年尝尽人情冷暖 大富之家从山顶跌落谷底后认得清楚：谢谢看不起我的人
2026-07-13 17:00 HKT