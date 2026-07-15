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体坛早报｜西班牙挫法国晋决赛 卡尼否认将帅不和 曼联官宣签泰利文斯

足球世界
更新时间：07:52 2026-07-15 HKT
发布时间：07:52 2026-07-15 HKT

西班牙率先晋身世界杯决赛！「狂牛军团」今晨在4强大战法国，上、下半场各入一球，以2：0击败对手。西班牙事隔16年再次晋身决赛，对手将是英格兰和阿根廷的胜方。落败的法国主帅迪甘斯，赛后承认技不如人，盛赞「西班牙令我们无法踢出自己的足球」。另一场4强将于今晚深夜上演，英格兰队长卡尼赛前反驳杜曹与比宁咸不和的传闻，更指「外界总试图制造分裂」。

英超方面，曼联官方宣布签入泰利文斯，双方签约5年。

朴路为西班牙射成2：0。路透社
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麦巴比带领的法国4强止步。路透社
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杜曹与比宁咸的赛后访问成为话题。美联社
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泰利文斯以3600万镑转会费加盟曼联。路透社
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世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛

世界杯2026｜迪甘斯认技不如人 「西班牙令我们无法踢出自己的足球」

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英超｜曼联3600万镑签泰利文斯 签约至2031年

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