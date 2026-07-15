世界杯2026｜迪甘斯认技不如人 「西班牙令我们无法踢出自己的足球」

夺冠大热法国在世界杯不敌西班牙，4强止步。今场法国处于下风，主帅迪甘斯赛后承认，球队在技术、战术及体能各方面都被对手压制，「必须称赞西班牙，他们令我们无法踢出自己的足球」。

「发挥比平时稍差」

法国今场到82分钟，才有第一次中目标埋门，最终以0：2不敌西班牙出局。杀入决赛的西班牙，将与英格兰和阿根廷的胜方争夺冠军。法国主帅迪甘斯在赛后盛赞西班牙的表现：「这支西班牙队非常强大，今晚他们也证明了这一点。」迪甘斯同时点评己队的表现：「我们的发挥比平时稍为差了一点，技术失误亦比之前几场比赛更多，在体能方面，我们也慢了一步。」

找不到破解西班牙方法

迪甘斯认为面对实力顽强的西班牙，球队必须踢出最佳水平，但今场各方面表现都未达标。而面对西班牙阅读传球路线及瓦解进攻的能力，法国始终无法建立比赛节奏。他说：「对方非常擅长组织进攻，同时亦能预判传球方向，从而完成拦截。我们始终找不到破解方法。未能重现之前比赛所展现的进攻及技术水准，部分责任在我们自己身上，但同时亦必须称赞西班牙，令我们无法踢出自己的足球。」

质疑判决 「球证真的具备4强执法水平吗？」

虽然承认技不如人，但迪甘斯同时就球证的执法表示不满，表质疑萨尔瓦多籍球证巴顿（Ivan Barton）的执法水平：「第四球证和第五球证都属于最高水平，我在场边也有和他们交流。但至于场上的球证，我不会多说什么，我只想问你们一句：他真的具备执法世界杯4强的水平吗？」