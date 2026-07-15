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世界杯2026｜卡尼撑杜曹与比宁咸没不和 「外界总试图制造分裂」

足球世界
更新时间：05:34 2026-07-15 HKT
发布时间：05:34 2026-07-15 HKT

英格兰今晚深夜将与阿根廷争入世界杯决赛，队长哈利卡尼在赛前驳斥杜曹与比宁咸的不和传闻。他表示：「外界总试图制造分裂，似乎是英格兰在大赛经常面对的情况。」

英格兰在8强击败挪威后，主帅杜曹随即在场上接受访问，他坦言对于球队的表现不满，认为球队赢得有点幸运。之后现场随即找来入球功臣比宁臣接受访问，并简短覆述杜曹的说话，比宁咸当下的反应似乎并不认同杜曹的说话。

杜曹与比宁咸的赛后访问成为话题。美联社
杜曹与比宁咸的赛后访问成为话题。美联社
英格兰积极备战斗阿根廷的4强赛事。美联社
英格兰积极备战斗阿根廷的4强赛事。美联社
卡尼强调英格兰非常团结。路透社
卡尼强调英格兰非常团结。路透社
比宁咸在8强后挪威后，即场接受访问。路透社
比宁咸在8强后挪威后，即场接受访问。路透社

「英格兰在大赛经常面对不和说」

这番回应令外界猜测英格兰内部是否出现不和，卡尼接受《BBC》访问时表示：「刚踢完这样一场比赛，只过了5分钟就被问这样的问题，而祖迪根本还不知道教练究竟说了什么，你想他怎样回答？我们刚经历了一场苦战。外界总是很容易试图制造分裂。这似乎是英格兰在大赛期间，经常出现的情况。但事实刚好相反。」

卡尼：非常欣赏杜曹的坦率

卡尼强调球队非常团结：「我们能够走到今天，就是因为整支球队非常团结，这不只是球员，还包括教练和所有工作人员。」杜曹当日以「松散」形容英军的表现，卡尼表现球队上下均非常欣赏杜曹的坦率：「他是喜怒形于色的人，他每次说话都不是预预先准备好讲稿，一切都是自然流露，你会因而相信他，相信他所说的话，也相信他的理念。」

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