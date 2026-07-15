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世界杯2026｜巴洛根重提红牌被缓刑 「早知定引起巨大争议」

足球世界
更新时间：04:34 2026-07-15 HKT
发布时间：04:34 2026-07-15 HKT

早前国际足协接美国总统特朗普电话后，暂缓巴洛根红牌的事件引起巨大争议。「无辜」成为事件主角的巴洛根谈及经过，坦言「我知道这定会引起很大的争议，甚至可以感到队友有点紧张」。

「可感受到队友有点紧张」

巴洛根于世界杯32强对波斯尼亚一役，因严重犯规被直接红牌驱逐，原本应自动停赛1场。可是，FIFA纪律委员会决定将他的停赛处分暂缓1年执行。这个决定引起广泛批评，尤其是在外界得知美国总统特朗普致电FIFA促请对方审视决定，令争议进一步升温。其中欧洲足协（UEFA）形容这项决定是「前所未有、令人费解且毫无合理依据」。

巴洛根认为很难完全隔绝外界的声音。路透社
巴洛根认为很难完全隔绝外界的声音。路透社
巴洛根与比利时教练鲁迪加西亚交谈。路透社
巴洛根与比利时教练鲁迪加西亚交谈。路透社
巴洛根因为红牌获缓刑，能够在斗比利时一役上阵。路透社
巴洛根因为红牌获缓刑，能够在斗比利时一役上阵。路透社
巴洛根斗波斯尼亚被罚红牌。路透社
巴洛根斗波斯尼亚被罚红牌。路透社

巴洛根接受《CBS》访问时回顾事件：「我的第一个反应当然是很高兴，可以回到球队，但当我开始冷静思考时，我知道这一定会引起巨大争议。我甚至可以感受到队友之间有点紧张，因为这种情况实在太罕见了。」

「外界的声音很难完全隔绝」

这名摩纳哥前锋回想得知自己获得缓刑的一刻，是在乘坐队巴前往训练的路上，「大家都在尖叫和欢呼」。但外界批评声音不断，他透露赛前心情：「愈接近比赛，我愈努力集中精神，但真的很困难。外界的声音很难完全隔绝。我的队友就像我的兄弟一样，他们给了我很多支持和安慰。这件事并不是我能够控制或改变的。」

今届世界杯攻入3球的巴洛根，最终在16强斗比利时正选上阵。原本不在该仗赛前部署内的巴洛根，突然能够上阵，但他认为球队快速地调整，最终落败与这次争议无关。他说：「当时真的很混乱，因为球队训练时，我根本不在比赛名单之内，我只是支援角色……但当得知我能够重新回到球队后，只要大家消化了这个消息，将工作和情绪分开其实不难。对比利时很困难，大家或会觉得赛果反映我们受到影响，但我知道球队备战时百分百专注。」

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