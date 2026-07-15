英超｜曼联3600万镑签泰利文斯 签约至2031年

曼联官方宣布，从阿士东维拉签入比利时中场泰利文斯（Youri Tielemans），转会费为3600万镑。双方签下一纸5年合约，泰利文斯表示：「这是我自从爱上足球以来，多年努力的成果。」

「自爱上足球以来，多年努力的成果」

29岁的泰利文斯说：「能够加盟曼联，实在难以用言语形容我有多自豪。加盟这家特别的球会，我感觉不可思议，这是我自爱上足球以来，多年努力的成果。」他希望能够在曼联争夺锦标：「我很幸运曾经取得一些成就，但这只令我更渴望赢得更多冠军。球会上下都展现出非常清晰的雄心，我们都决心在未来几年争夺最高荣誉。」

泰利文斯由维拉转投曼联。法新社

泰利文斯去季助维拉赢得欧霸杯。法新社

泰利文斯以3600万镑转会费加盟曼联。路透社

去季助维拉夺欧霸杯

泰利文斯在2023年以自由身由李斯特城加盟维拉，效力两季共上阵134场，攻入10球。他曾协助维拉两度取得欧联资格，上季更在艾马利带领下夺得欧霸杯冠军，并于决赛对弗赖堡射入先开纪录一球。据报维拉并不希望卖走泰利文斯，但由于曼联触发了泰利文斯合约中的解约金条款，令维拉无法阻止这次交易。

曼联足球总监韦确斯则表示：「泰利文斯在过去7年，一直是英超最优秀的中场之一。他拥有顶级技术能力，同时具备在曼联取得成功所需的野心与心态。他发挥非常稳定，将为球队带来冷静、创造力和领导能力。」