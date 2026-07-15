世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛

世界杯4强首场，由法国大战西班牙。西班牙上、下半场各入一球下，以2：0击败表现失准的法国。西班牙事隔16年再晋决赛，他们对上一次入决赛是2010年，并在该届夺冠而回。西班牙的决赛对手，将是英格兰和阿根廷的胜方。

法国16分钟的反击相当精彩，右路的奥士文尼丹比利接到队友的传球后，立即找到前线的麦巴比；但西班牙的后防紧缠麦巴比，最终化解了这次危机。

迪治尼犯错 法国今届首次先落后

但法国其后先失守。20分钟，西班牙获得12码；法国守将迪治尼在禁区内控球，但他不知道耶马从后杀上，转身解围时一脚踢落耶马身上。12码由奥耶沙巴尔操刀中鹄，助西班牙以1：0领先。这是法国在今届首次先落后，而西班牙过去5次先开纪录均保持不败。

38分钟，法国门将迈治兰的传球犯错，被敌军在前方截得皮球，之后西班牙几下精彩的短传配合，最终耶马横传予门前的法比安雷斯，但后者被法国守将乌柏美卡奴力逼下起脚斜出。42分钟，法国有一次接近单刀的机会，但西班牙门将乌尼西蒙及时跑出禁区外解围。西班牙半场领先1：0。

朴路拉开比数 耶马其后食诈糊

西班牙于58分钟领先至2：0，他们几下短传后由丹尼尔奥莫直线交予柏度朴路，后者单刀面对迈治兰起脚破网。西班牙之后继续控制战局，耶马今场在右路令迪治尼显得相当吃力，他于60分钟接应直线在禁区内起脚，射远柱破网，但耶马走快半步，越位在先入球无效。

朴路为西班牙射成2：0。路透社

耶马食诈糊。路透社

麦巴比带领的法国4强止步。路透社

法国82分钟才首次攻门中目标

法国之后稍为起色，麦巴比于67分钟在禁区边的射门，被古古列拿及时赶到，皮球改变方向斜出。直到这一刻为止，法国仍未有中目标埋门。法国于82分钟有一次黄金机会，西班牙乌尼西蒙走出禁区外头槌解围，皮球落在左路的杜伊的脚下，但后者未能把握空门机会，太迟起脚被回防的西班牙球员挡到；这是法国今场第一次攻门中目标。

法国面对西班牙出色的防守，破门乏力。奥士文尼丹比利于下半场补时5分钟的射门，被西蒙轻松接实。最终法国以0：2告负，4强止步。西班牙事隔16年再次杀入世界杯决赛，他们对上一次入决赛是2010年，该届击败荷兰赢得锦标；西班牙的决赛对手将是英格兰和阿根廷的胜方。