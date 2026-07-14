世界杯2026·预告｜最强之矛硬撼最强之盾 4强首战 法国西班牙合演攻防大战

世界杯4强赛将于今晚拉开战幔，法国和西班牙将会合演一场「攻防大战」，提早上演一幕「最强之矛」大斗「最强之盾」的精彩戏码。ViuTV 99台、Now 616/618台将会在香港时间7月15日凌晨3点开始直播这场大战。

今届赛事，法国锋线可谓「著晒火」。由麦巴比、迪比利，加上奥利斯、迪斯亚杜伊及巴高拿组成的攻击群，至今已合力炮制16个入球及12次助攻，当中麦巴比个人独占8球，火力极度恐怖。面对这条星级锋线，狂牛将以「铜墙铁壁」迎战。西班牙今届防守极度稳健，踢了近500分钟才在8强对比利时失掉第1球。双方实力旗鼓相当，今晚的第一场4强大战誓必火星撞地球。

法国晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

10/07 8强 2:0胜摩洛哥

05/07 16强 1:0胜巴拉圭

01/07 32强 3:0胜瑞典

27/06 分组赛 4:1胜挪威

23/06 分组赛 3:0胜伊拉克

17/06 分组赛 3:1胜塞内加尔

法国预计出场阵容（4-2-3-1）

门将：迈治兰

后卫：祖利斯古迪、乌柏美卡奴、威廉沙利巴、卢卡斯迪治尼

中场：古亚迪奥干尼、拉比奥特

前锋：米高奥利斯、奥士文尼迪比利、巴特利巴高拿、麦巴比

法国预计出场阵容。星岛图片

西班牙晋级之路

日期（香港时间） 阶段 赛果

11/07 8强 2:1胜比利时

07/07 16强 1:0胜葡萄牙

03/07 32强 3:0胜奥地利

27/06 分组赛 1:0胜乌拉圭

22/06 分组赛 4:0胜沙特阿拉伯

16/06 分组赛 0:0和佛得角

西班牙预计出场​​阵容（4-2-3-1）

门将：23 乌尼西蒙

后卫：12 柏度朴路、14 拿朴迪、22 古巴斯、24 古古列拿

中场：10 丹尼尔奥莫、15 阿历斯巴尔拿、16 洛迪卡斯简迪、19 拉明耶马、20 柏迪

前锋：21 奥耶沙巴尔

西班牙预计出场阵容。星岛图片