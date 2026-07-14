沙特超2026｜C朗拿度被拖粮！艾纳斯惊爆财困拖欠人工转会全面「急冻」

上季刚夺沙特超冠军的豪门艾纳斯（Al-Nassr），惊传面临严重的资金短缺。据沙特权威媒体《体育报》（Al-Riyadiyah）披露，这家拥有葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的班霸，因现金流出现严重问题，不仅未能足额发放一队球员的6月份薪金，更被逼全面暂停今夏在转会市场上的所有收购，令刚刚走马上任的澳洲籍新帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）面临严峻的开局考验！

艾纳斯传面临严重的资金短缺。路透社

传资金链断裂众星仅收到半粮

报导指，由于球会日常运营受到流动资金短缺的直接冲击，多名一队主力球员至今仅收到部分6月份的薪酬。虽然球会高层正极力争取调配资金以尽快清还欠薪，避免影响球队士气，但在这段「粮饷不足」的预备期内，更衣室已笼罩著一层不安与焦虑的阴影。

艾纳斯未能足额发放一队球员的6月份薪金，包括C朗拿度。法新社

转会谈判无限期搁置

除了欠薪风波，这次财政危机最直接的打击，莫过于转会市场的全面瘫痪。随著克罗地亚中场大将波索域（Marcelo Brozovic）上周正式离队，艾纳斯中场线出现严重真空。原本球会已将引进高质素外籍中场列为今夏重中之重，但由于财政紧绌，球会目前无法开出正式报价，所有谈判已被逼「无限期搁置」，令球队面临残兵出战新球季的危机。

考验新帅普斯迪高古

这宗危机对于本月初才签约两年的澳洲名帅普斯迪高古而言，无疑是一记当头棒喝。普帅在新球季将要带领球队在联赛、国王杯、超级杯及亚冠精英联赛中四线作战。在宿敌纷纷扩军之际，艾纳斯却爆出欠薪且无法买人，普斯迪高古与C朗的合作新篇章，恐将在风雨飘摇中艰难起步。