Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特超2026｜C朗拿度被拖粮！艾纳斯惊爆财困拖欠人工转会全面「急冻」

足球世界
更新时间：18:00 2026-07-14 HKT
发布时间：18:00 2026-07-14 HKT

上季刚夺沙特超冠军的豪门艾纳斯（Al-Nassr），惊传面临严重的资金短缺。据沙特权威媒体《体育报》（Al-Riyadiyah）披露，这家拥有葡萄牙巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的班霸，因现金流出现严重问题，不仅未能足额发放一队球员的6月份薪金，更被逼全面暂停今夏在转会市场上的所有收购，令刚刚走马上任的澳洲籍新帅普斯迪高古（Ange Postecoglou）面临严峻的开局考验！

艾纳斯传面临严重的资金短缺。路透社
艾纳斯传面临严重的资金短缺。路透社

传资金链断裂众星仅收到半粮

报导指，由于球会日常运营受到流动资金短缺的直接冲击，多名一队主力球员至今仅收到部分6月份的薪酬。虽然球会高层正极力争取调配资金以尽快清还欠薪，避免影响球队士气，但在这段「粮饷不足」的预备期内，更衣室已笼罩著一层不安与焦虑的阴影。

艾纳斯未能足额发放一队球员的6月份薪金，包括C朗拿度。法新社
艾纳斯未能足额发放一队球员的6月份薪金，包括C朗拿度。法新社

转会谈判无限期搁置

除了欠薪风波，这次财政危机最直接的打击，莫过于转会市场的全面瘫痪。随著克罗地亚中场大将波索域（Marcelo Brozovic）上周正式离队，艾纳斯中场线出现严重真空。原本球会已将引进高质素外籍中场列为今夏重中之重，但由于财政紧绌，球会目前无法开出正式报价，所有谈判已被逼「无限期搁置」，令球队面临残兵出战新球季的危机。

考验新帅普斯迪高古

这宗危机对于本月初才签约两年的澳洲名帅普斯迪高古而言，无疑是一记当头棒喝。普帅在新球季将要带领球队在联赛、国王杯、超级杯及亚冠精英联赛中四线作战。在宿敌纷纷扩军之际，艾纳斯却爆出欠薪且无法买人，普斯迪高古与C朗的合作新篇章，恐将在风雨飘摇中艰难起步。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
01:44
「日本城」再见？7.15起改名为「真好城JHC」 母公司：单一产地标签不再反映经营模式
社会
7小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
4小时前
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
12小时前
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 女子与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
18岁女子诱骗4网友到荒郊洗劫 与的士司机分囚10年与4年半 男同党顶证后囚7年
社会
5小时前
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
港女OL晒「绿咭」求转行做地盘！行内人激推地盘一隐藏工种：免体力又高薪最啱女仔｜Juicy叮
时事热话
4小时前
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
亲戚教「奸招」轮公屋！后生仔激愤「社会就系俾你哋害死」 网民无奈叹：社会生存方法
饮食
6小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
7小时前
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
九龙湾淘大行人天桥开通 接驳港铁站/东九文化中心 街坊告别日晒雨淋：几十年梦想终于实现
生活百科
7小时前
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
施南生离世丨甄子丹舒淇等发文悼念 刘天兰不舍「大姐姐」成龙忆施南生飒爽与风骨
影视圈
6小时前