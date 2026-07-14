世界杯2026｜前西班牙总理批评法国队「无法国人」帮倒忙 反激发高卢雄鸡斗志

美加墨世界杯准决赛「法西大战」一触即发，赛场外却掀起猛烈的政治与种族风暴！前西班牙总理拉霍伊（Mariano Rajoy）日前发表争议言论，暗讽法国队「根本没有法国人」，随即在法国国内引发滔天怒火。这是法国队继遭巴拉圭参议员攻击后，两周内第二度遭遇歧视。面对源源不绝的恶意，法国上下已将愤怒化为空前的求胜欲，誓要在达拉斯体育场踏平西班牙，连续三届闯入决赛！

前西班牙总理拉霍伊暗讽法国队「根本没有法国人」。美联社

西班牙球员急划清界线

现年 71 岁的拉霍伊日前在专栏中谈及对手法国时写道：「他们拥有世界顶级阵容。话虽如此，阵中却没有任何法国球员。」这番针对有色人种球员、带有排外色彩的言论瞬间激怒全法人民。

面对公关灾难，西班牙球员急忙撇清关系。19 岁防线新星古巴斯(Pau Cubarsi)大方驳斥：「只要代表法国出战，他们就是法国人，这与肤色无关，我们必须给予尊重。」法国驻西班牙大使馆随后亦发表声明强硬回击，列出铁证：法国队全部 26 名球员均拥有法国公民身份，且其中 23 人完全在法国本土出生。

法国队誓要用胜利让所有歧视者闭嘴。法新社

「围城心态」推高更衣室凝聚力

这已是法国队两周内第二度遭政客无端攻击。在 16 强淘汰巴拉圭后，巴拉圭女参议员阿马里拉曾辱骂队长基利安麦巴比（Kylian Mbappe）是「自以为是法国人的喀麦隆殖民地后裔」。麦巴比随后反击对方是「卑鄙女人」，巴黎检察官亦已对该参议员展开调查。

接二连三的外部攻击，反而让主帅迪甘斯成功在队内建立起强大的「围城心态」，将更衣室的凝聚力推向巅峰，誓要用胜利让所有歧视者闭嘴。