世界杯2026｜英阿大战列「最高风险」 FBI严阵以待 双方齐为赛事降温

英格兰和阿根廷的世界杯4强大战即将于周三拉开战幔。鉴于两国深厚的历史恩怨，加上担忧球迷间爆发激烈冲突，这场万众瞩目的「英阿大战」已被美国联邦调查局（FBI）、国际足协（FIFA）及当地警方在联席会议上，定性为今届赛事「最高风险」的比赛。

英阿两国的恩怨由来已久，除了1986年世界杯8强马勒当拿（Diego Maradona）著名的「上帝之手」淘汰英军外，更牵涉到两国在1982年的福克兰群岛战争。据英国《每日邮报》报道，网上近日已流传出双方球迷冲突的片段，其中一段显示一名英格兰球迷在看台上与三名身穿阿根廷球衣的男子互殴，另一段则是一群阿根廷球迷在酒吧内与英军支持者激烈对峙。为此，比赛所在的亚特兰大将实施一系列大范围的保安措施。

为应对危机，两支球队下榻的酒店外已部署大量警力，比赛场地平治球场（Mercedes-Benz Stadium）周边区域亦成为重点布防区。亚特兰大当局将增派执法人员巡逻，一支来自英国的足球警务小组亦已抵达美国，与当地执法机构保持密切协调。

在今仗来临前，阿根廷主帅史卡朗尼（Lionel Scaloni）呼吁各方降温：「我想传达给阿根廷人民的信息是，这只是一场足球比赛。我们将面对一支伟大的球队、一位伟大的教练，但这仅仅是一场足球比赛，仅此而已。」

英格兰门将比克福特（Jordan Pickford）亦表达了类似立场：「这只是一场足球比赛，两群充满激情的球迷来到现场观看一场顶级较量。我们两个都是骄傲的民族，这才是关键词，足球会在场上说话。」