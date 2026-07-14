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世界杯2026｜欧洲足协拒跟风国际足协 禁止 VAR 介入首张黄牌判决 坚拒「掩口即红牌」新规

足球世界
更新时间：16:33 2026-07-14 HKT
发布时间：16:33 2026-07-14 HKT

国际足协（FIFA）在美加墨世界杯推行多项 VAR「扩权」新例，惹来全球争议。据《泰晤士报》报道，欧洲足协（UEFA）强硬表态「不跟风」，明确指示旗下裁判在来季欧洲赛事（包括欧联、欧国杯等）中，禁止跟随世界杯新规，严格限制 VAR 介入任何首张黄牌的判决！这是欧洲足协与国际足协在球例上的又一次重大决裂。

欧洲足协明确指示旗下裁判在来季欧洲赛事中，禁止跟随世界杯新规，严格限制 VAR 介入任何首张黄牌的判决。路透社
欧洲足协明确指示旗下裁判在来季欧洲赛事中，禁止跟随世界杯新规，严格限制 VAR 介入任何首张黄牌的判决。路透社

安保路「插水被逐」争议 欧足协忧科技无限扩权

导火线源于世界杯阿根廷对瑞士的 8 强战。瑞士前锋比列安保路（Breel Embolo）在边线跌倒，球证误判阿根廷球员犯规并出示黄牌。随后，VAR 引用「认错人」条款介入，判定安保路「插水」，球证改向安保路出示其今场第二面黄牌将其驱逐。瑞士主帅赛后怒轰此改判「毁掉比赛」。

欧足协担忧，FIFA 将「认错人」条款无限放大至追溯第一张黄牌，已超出国际足协理事会（IFAB）的初衷。为此，欧足协下令除非该黄牌直接导致两黄一红，否则 VAR 绝对无权介入第一张黄牌的判罚。

拒绝世杯激进红牌 坚守「说话掩口」自由

此外，针对今届世界杯闹得沸沸扬扬的「掩口即红牌」条款，欧足协亦明确不会在欧洲赛事中执行。先前，阿米朗（Miguel Almiron）及轩卡派尔(Piero Hincapie)在世界杯期间因掩口动作被直接驱逐。欧足协认为，球员在场上用手遮口交流极其普遍，动辄出示红牌只会「扼杀足球灵魂」。在欧足协的强硬坚守下，来季欧洲大赛将可免受这些争议新例的摧残。

国际足协（FIFA）在美加墨世界杯推行多项 VAR「扩权」新例，惹来全球争议。美联社
国际足协（FIFA）在美加墨世界杯推行多项 VAR「扩权」新例，惹来全球争议。美联社

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