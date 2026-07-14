世界杯2026｜特朗普又发功 团队力撑英格兰夺冠 大赞哈利卡尼比宁咸

今届世界杯频频抢戏的美国总统特朗普（Donald Trump）又发功。根据外媒报道，特朗普团队近日接受传媒访问时表示，他们认为英格兰是4强中实力最强劲的球队，看好他们将会夺得今届世界杯冠军。

睇好三狮破60年锦标荒 赞英军实力最强

美国总统特朗普在今届美加墨世界杯的戏份不停，继早前插手美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）的红牌事件后再度发功。据英国《每日邮报》报道，特朗普的世界杯事务负责人安德鲁朱利亚尼（Andrew Giuliani）表态：「英格兰已经经历了足足60年的无冠伤痛，所以他们若能赢下这届赛事，将会是一场非常美好的胜利。我绝对认为英格兰有能力一路走到最后，他们是目前剩余球队中实力最强的队伍之一。」

支持哈利卡尼 特朗普原来「好识波」

朱利亚尼亦透露，特朗普总统一直密切关注英军队长哈利卡尼（Harry Kane）在本届赛事的表现。特朗普上周更在社交媒体上公开大赞卡尼是「出色的球员」和「极好的人」。朱利亚尼爆料指：「其实总统很懂足球，我认为这很大程度上与他热爱足球的儿子巴伦（Barron Trump）有关。」

点名赞双星 吁领队为球员注下强心针

谈到英军的争标本钱，朱利亚尼对阵中双星赞不绝口：「哈利卡尼是英格兰队史神射手，如果他们最终夺冠，他绝对是最大功臣。他是球队的核心，他与祖迪比宁咸（Jude Bellingham）都是非常顶级的运动员。」

他最后总结指，英格兰的阵容极具冠军相：「英格兰给我的感觉是一支各方面都非常均衡的球队。他们现在必须充满自信，领队亦需要不断向球员灌输信念，强调他们绝对具备夺冠的能力。」