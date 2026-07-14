英超｜沙比阿朗素强势驾临车路士 誓以铁腕整顿蓝狮烂摊子

车路士经历又一个令人失望的球季后，终于迎来重量级主帅！曾以球员身分在利物浦大放异彩的少帅沙比阿朗素（Xabi Alonso），正式驾临史丹福桥球场。在挂满摩连奴与干地高举英超奖杯照片的发布会上，会方为他铺上了最高规格的蓝地毯。面对上季沦落英超第10名、纪律涣散的「蓝军」，阿朗素破格获会方赋予「Manager（领队）」头衔，誓要以铁腕手段重振这支没落豪门的昔日雄风。

拒当傀儡教头 严正整顿「蓝狮大军」

自保利（Todd Boehly）财团入主4年来，车路士内部混乱不堪，沙比阿朗素已是第6位正式主帅。有别于前任马列斯卡及罗仙尼亚的「Head Coach（主教练）」称号，阿朗素今次获授「Manager（领队）」一职，意味著他在球队管理上拥有更大话语权。他坦言上任前与会方有过「深入交流」，目前与体育总监阵营理念一致。

面对上季狂擸11面红牌、创下球会极不光彩纪录的年轻阵容，阿朗素明言要重塑球队文化：「我们需要一支具备正确心态、饥渴感和高标准的球队。我不是一个独裁将军，但我是一名优秀的职业足球员，我知道怎样才算专业。这就是我们对整个球会的严格要求，而不仅仅是针对球员。」

挽留安素激活彭马清洗加拿祖

接手这个百废待兴的烂摊子，阿朗素的首要任务是稳定军心。对于早前闹出离队风波、身价达1.06亿镑的阿根廷中场安素费南迪斯（Enzo Fernandez），阿朗素大派定心丸，透露双方已作沟通，并预期他在世界杯后归队：「他想留下来。」至于因伤患陷入低潮、甚至落选英格兰世界杯大军的高尔彭马（Cole Palmer），阿朗素则寄予厚望：「他非常特别，只要他保持健康和良好心态，绝对能成为我们的关键核心。」

与此同时，车路士的阵容大清洗已如火如荼地进行。古古列拿(Marc Cucurella)以5,200万镑转投皇马，安达利山度士(Andrey Santos)以5,000万镑加盟曼联，小将佐治(Tyrique George)亦以1,800万镑售予爱华顿。更令人意外的是，加盟仅一年的阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）亦不在阿朗素的计划之内，目前正缺席操练等待买家接手。

