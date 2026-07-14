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英超｜曼联中场增兵终有著落5,000万镑收购车路士安达利山度士

足球世界
更新时间：13:22 2026-07-14 HKT
发布时间：13:22 2026-07-14 HKT

英超豪门曼联在历经重重波折后，中场重组计划终于迎来突破性进展，周一正式官宣落实以5,000万镑（约5.17亿港元）从车路士签入22岁的巴西国脚中场安达利山度士（Andrey Santos）。与此同时，红魔正与阿士东维拉就比利时国脚泰利文斯（YouriTielemans）的转会进行深入谈判，力求在开季前彻底解决中场兵荒。

山度士签约至2031年

现年22岁的安达利山度士已顺利通过体测，并与曼联签署了一份至2031年6月的长约，附带一年延长选项。这位在上季为车路士上阵43次、并赢得2025年世界冠军球会杯的巴西新星，对于加盟奥脱福显得极度兴奋，更坦言渴望在同是防中出身的领队卡域克（MichaelCarrick）身上偷师：「作为中场，我非常兴奋能有机会向卡域克学习，他是帮助我职业生涯更进一步的完美教练，我已急不及待想与队友一起为各项大赛锦标而战！」
由于山度士今夏未有入选巴西世界杯大军，他目前已正式进驻曼联基地投入训练，极有机会在周六（18日）于赫尔辛基对阵域斯咸的首场季前热身赛中粉墨登场，为红魔中场即时止血。

签艾达臣失败转攻泰利文斯

然而，曼联的重组之路依然充满戏剧性。球会原本已与阿特兰大谈妥以3,500万镑(3.62亿港元)签入防中艾达臣荷西(Ederson)，但最终因体测中发现了严重的伤病隐患，导致交易胎死腹中。在卡斯米路(Casemiro )约满、曼纽尔乌加迪（Manuel Ugarte）在世界杯重创长休的绝境下，曼联目前只有明奈（KobbieMainoo）一名健康的常规中场。痛定思痛的曼联随即转移目标，强势求购维拉的29岁比利时悍将泰利文斯。据悉，泰利文斯的合约中含有买断条款，曼联有极大信心在日内以「特快速度」敲定这宗转会交易。
 

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