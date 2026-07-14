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世界杯2026｜欧洲队要求下届名额增至18个4强占3席作争取理据

足球世界
更新时间：13:11 2026-07-14 HKT
发布时间：13:11 2026-07-14 HKT

美加墨世界杯4强大局已定，欧洲球队法国、西班牙及英格兰包办其中3席；反映欧洲队在世界舞台的绝对统治力，令现行仅得16个的欧洲区世杯名额显得「供不应求」。据外媒分析，欧洲足协（UEFA）正面临强烈呼声，要求向国际足协施压，争取在2030年世界杯将欧洲区名额增至最少18个。

实力与席位不符南美太宽松、欧洲太惨烈

历史数据显示，在历届4强球队的分布中，欧洲球队占据高达71%（65次），而非洲、亚洲及中北美洲在百年历史中各仅占1次。在FIFA强调排名与实力的原则下，欧洲区在48队扩军后仅分得16个席位，比例上与实力严重不符。
相比之下，其他大洲外围赛极其宽松。南美洲10队中竟有多达6队可直接出线，令状态低迷的巴西亦能轻易晋级；反观欧洲区，意大利、丹麦等顶级强队往往因名额有限而在外围赛惨烈竞争中出局。FIFA为追求全球化，将大量名额分配予亚非赛区，虽能催生佛得角等黑马，却牺牲了赛事整体的竞技水平。

2030赛制更残酷 欧足协势借机发难

2030年「百周年世界杯」将由西班牙、葡萄牙及摩洛哥合办。由于西班牙、葡萄牙两大东道主已自动占去两个名额，若欧洲区总数维持在16个，其余欧洲传统豪门的出线空间将被严重压缩。外界呼吁，欧足协主席施费林（Aleksander Ceferin）必须挺身而出，以这份无懈可击的4强霸权数据为筹码，正式要求将名额增至18个，捍卫欧洲足球的最高尊严。

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