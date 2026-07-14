世界杯2026｜狂牛主帅大派高帽赞法国锋线进化 迪拉富安迪：相比两年前更难打 4强当决赛踢

万众瞩目的世界杯4强大战今晚将拉开战幔，「狂牛」西班牙将会火并「高卢雄鸡」法国。大战前夕，西班牙主帅迪拉富安迪（Luis de la Fuente）先向对手大派高帽，直指这支法国队比两年前交手时更加「进化」，阵中王牌麦巴比（Kylian Mbappe）及迪比利（Ousmane Dembele）齐齐「升呢」，扬言今仗必须打醒十二分精神，当正决赛来踢！

往绩占优未敢轻敌 迪帅：对手已全面进化

翻查往绩，两军近年在大赛不乏交手。两年前欧国杯4强，西班牙凭耶马（Lamine Yamal）及丹尼奥莫（Dani Olmo）建功反胜2:1，最终更顺利封王；去年欧国联4强，狂牛更一度领先4球下惊险赢5:4。

不过，迪帅强调今时不同往日，绝不能掉以轻心：「法国比我们之前交手时强大得多！无论是麦巴比还是迪比利，个人能力都明显提升，整体战力更上一层楼。当然，我们亦同样在进步。」

法国锋线「著晒火」 狂牛铜墙铁壁迎大考验

今届赛事，法国锋线可谓「著晒火」。由麦巴比、迪比利，加上奥利斯（Michael Olise）、迪斯亚杜伊（Desire Doue）及巴高拿（Bradley Barcola）组成的攻击群，至今已合力炮制16个入球及12次助攻，当中麦巴比个人独占8球，火力极度恐怖。

面对这条星级锋线，狂牛将以「铜墙铁壁」迎战。西班牙今届防守极度稳健，踢了近500分钟才在8强对比利时失掉第1球。迪帅透露已对法国「起晒底」：「我们仔细研究过法国队，他们的进攻质素极高。我们的首要任务，就是封杀这班危险人物，切断他们的连系，不让他们有空位推进，这就是足球的博弈。」

世一撼世三 迪帅下达「零失误」指令

今届4强由FIFA排名前四的球队包办，迪拉富安迪直言这场「世一撼世三」的戏码绝对是决赛级数：「我之前讲过，这场绝对可以当作决赛，另一边厢阿根廷对英格兰亦然。剩下的4队就是当今世上最强。」

大战一触即发，他最后向球员下达指令：「来到这个阶段，我们绝不能犯下无谓失误，更不能轻易让对手起脚。球队必须控制大局，在双方禁区都要保持高度纪律和冷静，这就是赢波关键。」