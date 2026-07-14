英超｜伊拉奥拿正式掌利物浦帅印 承诺打造高强度逼抢新军 季前必有增兵

利物浦新帅伊拉奥拿（Andoni Iraola）正式履新！这位 44 岁的巴斯克名帅接替荷兰人史洛特（Arne Slot）后，首度以红军主帅身分会见传媒。他豪言要打造一支令球迷引以为傲的热血红军，确立勤奋与高强度逼抢的球风，并预告在英超开锣前必定会在转会市场上继续增兵。

拒向大牌球星妥协 坚持真我风格

谈到建军蓝图，伊拉奥拿强调「勤奋」和「高强度」是其战术核心。面对阵中的球星，他霸气表示会保持真我，绝不妥协：「我会坚持自己的执教风格。我知道球队中有许多极具个性、自尊心极强的球星，但我绝不会为了迎合他们而改变自己。应付红军繁密的赛程是一个巨大挑战，但也是一个证明自己的机会。」

三将因伤缺席季初 转会市场积极寻「解药」

由于多名经验丰富的球员离队，加上伤兵满营，红军开季兵源告急。伊拉奥拿证实，伊基迪基（Hugo Ekitike）、干拿巴特利（Conor Bradley）及利安尼（Giovanni Leoni）均因伤无缘季初赛事。他说：

「我们将有一段时间失去他们，必须努力寻找解决方案。」他透露管理层正积极工作，预期在转会窗关闭前必定会引进新援。

艾利诺提早归队 国脚分批归营助磨合

幸好，上季被外借至阿士东维拉的中场年轻新星哈维艾利诺（Harvey Elliott）已提早归队。伊拉奥拿大赞他争胜心强，并承诺在季前赛给予他发挥机会。同时，伊拉奥拿透露已与正在征战世界杯的利物浦国脚保持联络，深信他们在世杯后分批归队，将有助他与每一位球员进行更深入的单独交流。