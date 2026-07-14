世界杯2026｜英格兰4强大战前迎喜讯 中场悍将赖斯病愈赶及复出撼阿根廷

英格兰将于周三的准决赛与卫冕冠军阿根廷展开宿敌生死决战！开赛前夕，英格兰大本营传来振奋人心的好消息。据《ESPN》披露，因病在8强战仅踢了半场便被换下的中场防守核心迪格兰赖斯（Declan Rice），过去两天身体状况大幅改善，教练团对这位阿仙奴球星及时伤愈并在周三正选披甲表示「极度乐观」，为英军注入强心针！

杜曹：他之前三天几乎都在床上

英军周六险胜挪威的8强战中，迪勤赖斯仅踢了 45 分钟便被换下。主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后透露，赖斯赛前遭遇严重病毒感染，并伴随大腿及背部痛楚，赛前三天大部份时间只能躺在床上，完全无法坚持90分钟。幸好，经过队医照料与两天休养，赖斯目前已基本康复。虽然教练团仍要进行最后评估，但内部消息指他已准备就绪，能在周三硬撼美斯（Lionel Messi）领军的阿根廷，再次在中场筑起铁壁。

后防伤停危机 杜曹排阵仍头痛

虽然赖斯及时复出，但英格兰防线仍面临人手危机。在8强战中因伤被逼退下火线的尼高奥莱利（Nico O'Reilly）及安斯干沙（Ezri Konsa）目前仍需接受检查。中坚马克古希（Marc Guehi）虽大腿拉伤，但上场仍咬紧牙关踢足120分钟。加上在16强染红的后卫昆沙（Jarell Quansah）仍处于两场停赛期中，令杜曹在中后防的调配依然吃紧。

