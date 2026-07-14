世界杯2026｜寿星仔耶马豪言唔惊法国 誓闯决赛当19岁生日礼物

世界杯4强大战「狂牛」西班牙硬撼法国前夕，刚刚在周一渡过自己19岁生日的西班牙新星拉明耶马（Lamine Yamal）接受传媒访问，这位年轻翼锋直言，面对职业生涯至今最重要的一战「零压力」，并扬言最想要的生日礼物，就是赢波杀入世界杯决赛。

霸气回应争议：「我哋系欧洲冠军」

针对早前「不害怕对手」的言论引发法国方面不满，耶马亲自解画，强调绝无挑衅之意：「我的说话没有被误解，我确实唔惊法国队。我们是欧洲冠军，不畏惧任何对手。大家只是从足球角度去理解这件事，仅此而已。」

虽然年纪轻轻，但他深知今仗份量：「这将是我踢过最重要的一场比赛，全队上下都充满期待，尤其是我自己。我19岁的生日愿望，就是战胜法国挺进决赛。」被问到会否渴望取得入球，耶马显得相当成熟：「我不太在意入波，但在这种大战中破网总是非常特别。我接受挑战，我就是为此而来的，明天将会是非常特别的一日。」

盼复制2010神迹 赛前轻松帮细佬剪发

耶马对「狂牛兵团」的实力充满信心，更展露夺冠雄心：「我当然认为自己能成为世界冠军。我们都相信能像2010年那样捧杯，点解唔得？」

大战当前，耶马的心态却出奇地放松，甚至透露自己的赛前日常：「我现在正约了细佬，准备帮他剪头发。明仗对观众来说绝对是一场精彩绝伦的比赛，双方势均力敌，各有发挥的时刻。」

无视外界批评

面对外界的压力和对其状态的批评，耶马处之泰然：「我没有感受到压力。我只是按照自己的方式踢波，为球队倾尽所有。只要搏尽，就不会感到压力。」他更霸气回应质疑：「你们总说我未达到最佳水准，所以对我没什么期望。但我相信明天一切都会顺利。」