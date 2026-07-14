世界杯2026｜挪威大军返国获英雄式欢迎 皇室成员亲自击鼓领衔「维京战吼」

挪威国家队在美加墨世界杯写下历史新页后，周一（13日）凯旋回国。虽然球队在8强战中惜败给英格兰，但历史性首度杀入世界杯8强、并在 16 强爆冷淘汰五届冠军巴西的震撼表现，已让这班「维京战士」成为举国英雄。大军飞抵首都奥斯陆时，不仅获得军机升空护航，看台上更涌入数万名狂热球迷夹道欢迎。挪威王室成员更亲自接见，并由王储哈康（Crown Prince Haakon）亲自击鼓带领全场展开震撼的「维京战吼（Viking Row）」，场面极之壮观！

军机升空护航 巨星夏兰特「手抱浣熊」搞怪现身

挪威大军今次在北美的神奇之旅，彻底点燃了国内的足球狂热。当接载国家队的专机飞入挪威领空时，挪威军方特别派出多架军用战斗机升空护航，护送英雄回国。球员和职员纷纷兴奋地挤在机窗前拍照，记录这项无上光荣。当飞机降落奥斯陆机场，阵中射入 7 球的神锋夏兰特（Erling Haaland）步出机舱时，其搞怪行径随即引发全场爆笑。只见这位 25 岁的曼城射手，手中竟然抱著一只手持空樽的「浣熊标本」走下钢梯，尽显其调皮幽默的个性。

王储亲自击鼓「维京战吼」 数万人逼爆街头巡游

随后，挪威皇室在首都为球队举行了最高规格的皇家欢迎仪式，国王及一众皇室核心成员亲自接见这班国家英雄。在仪式的高潮部分，皇太子哈康更亲自抱起大鼓，模仿国家队队长奥迪加特（Martin Ødegaard）及夏兰特在世界杯赢波时的招牌动作，一边大力击鼓，一边带领现场数万名狂热球迷，齐声高呼威震全球的「维京战吼（维京划船）」，声浪响彻奥斯陆夜空！随后，球员登上开篷巴士展开全城胜利巡游，感谢全体国民的支持。

虽然挪威最终在8强加时被英格兰淘汰，但正如外媒所言，今届世界杯已彻底奠定了挪威作为世界球坛新兴力量的地位。这群写下国家足球新历史的维京雄狮，已带著满满的自豪与荣耀，放眼两年后的欧国杯与下届世界杯！