世界杯2026｜重启1986幸运密码？ 阿根廷申请著作客蓝衣战三狮

美加墨世界杯进入4强，卫冕冠军阿根廷将会与英格兰争夺决赛席位，据报阿根廷足协已向国际足协递交特别申请，要求在准决赛中改穿深蓝色的作客球衣，舍弃传统的蓝白直间主场战衣！此举随即引起全球英、阿球迷的无限联想，直指阿根廷试图重现1986年马勒当拿（Diego Maradona）身披蓝衣击碎英军的不朽神话！

1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。路透社

1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。法新社

两度淘汰三狮皆穿深蓝

阿根廷在今届世界杯前六场赛事中，有5场都穿?标志性的蓝白直间主场球衣，唯一例外是于分组赛以 3:1 击败约旦一役，当时他们正是穿著深蓝色作客战衣。虽然英格兰已被列为是次准决赛的「主场队伍」，将身穿经典的白色球衣，阿根廷改穿客场球衣在实务与颜色对比上合情合理。但阿根廷舆论普遍相信，阿根廷今次申请穿作客球衣，背后意义是希望营造赢波吉兆。

阿根廷申请著作客蓝衣战英格兰。法新社

意图复制历史神迹

历史数据显示，阿根廷在世界杯历史上两次最著名淘汰英格兰战役中，穿著的都是深蓝色作客球衣。1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿便身穿蓝色作客球衣，轰入震惊世界的「上帝之手」与「世纪金球」，带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。

1998年法国世界杯16 强，施蒙尼挑衅碧咸（David Beckham）令后者领红牌被逐的宿怨一战中，阿根廷同样披上深蓝色作客战衣，最终阿根廷互射12码再次淘汰三狮军团。

