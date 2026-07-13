Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜重启1986幸运密码？ 阿根廷申请著作客蓝衣战三狮

足球世界
更新时间：19:04 2026-07-13 HKT
发布时间：19:04 2026-07-13 HKT

美加墨世界杯进入4强，卫冕冠军阿根廷将会与英格兰争夺决赛席位，据报阿根廷足协已向国际足协递交特别申请，要求在准决赛中改穿深蓝色的作客球衣，舍弃传统的蓝白直间主场战衣！此举随即引起全球英、阿球迷的无限联想，直指阿根廷试图重现1986年马勒当拿（Diego Maradona）身披蓝衣击碎英军的不朽神话！

1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。路透社
1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。路透社
1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。法新社
1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。法新社

两度淘汰三狮皆穿深蓝

阿根廷在今届世界杯前六场赛事中，有5场都穿?标志性的蓝白直间主场球衣，唯一例外是于分组赛以 3:1 击败约旦一役，当时他们正是穿著深蓝色作客战衣。虽然英格兰已被列为是次准决赛的「主场队伍」，将身穿经典的白色球衣，阿根廷改穿客场球衣在实务与颜色对比上合情合理。但阿根廷舆论普遍相信，阿根廷今次申请穿作客球衣，背后意义是希望营造赢波吉兆。

阿根廷申请著作客蓝衣战英格兰。法新社
阿根廷申请著作客蓝衣战英格兰。法新社

意图复制历史神迹

历史数据显示，阿根廷在世界杯历史上两次最著名淘汰英格兰战役中，穿著的都是深蓝色作客球衣。1986年墨西哥世界杯8强，马勒当拿便身穿蓝色作客球衣，轰入震惊世界的「上帝之手」与「世纪金球」，带领阿根廷以 2:1 淘汰英格兰。
1998年法国世界杯16 强，施蒙尼挑衅碧咸（David Beckham）令后者领红牌被逐的宿怨一战中，阿根廷同样披上深蓝色作客战衣，最终阿根廷互射12码再次淘汰三狮军团。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
9小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
6小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
7小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
10小时前
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
大家乐外卖斩料优惠 $79叹足一斤靓鸡＋半斤叉烧 加$84换原罐特大鲍鱼
饮食
8小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
9小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
4小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
8小时前