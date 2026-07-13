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世界杯2026｜美斯唔放球证在眼内 场上训斥：「讲野尊重D！」

足球世界
更新时间：18:16 2026-07-13 HKT
发布时间：18:16 2026-07-13 HKT

阿根廷队长美斯（Lionel Messi）于世界杯 8 强淘汰瑞士之战，上半场尾段与执法的葡萄牙籍主球证宾希路（Joao Pinheiro）爆发激烈口角。电视台收音咪清晰捕捉到，美斯面对球证时毫无惧色，霸气连环警告对方「说话尊重D」，尽显球王霸气！

美斯直斥球证

插曲发生在上半场第 42 分钟，美斯疑因不满球证判罚尺度上前理论，双方爆发口角。现场转播的收音咪极其清晰地录下了美斯的厉声训示。美斯手指球证，面带愠色地大声喝道：「说话尊重D，不要对我不尊重！跟我说话时尊重D，我对你一直很尊重！」面对美斯的霸气说话，球证宾希路亦显得有些不知所措，未敢对美斯采取进一步的牌罚行动。

瑞士惨遭「改判红牌」 怒轰球证毁掉比赛

事实上，球证宾希路今仗的执法惹来极大争议。下半场瑞士前锋比列安保路（Breel Embolo）在禁区倒地。宾希路起初判定阿根廷的里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）犯规并出示黄牌。

然而经 VAR 介入后，宾希路观看重播判定安保路是「插水」，撤销了柏利斯的黄牌，转向安保路出示其今场第二面黄牌，两黄一红将他驱逐出场。这个关键改判摧毁了瑞士的部署，让阿根廷在多打一人下连入两球赢波晋级。而美斯这幕「训示球证」的镜头，再次证明了他在场内外无可撼动的地位。

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