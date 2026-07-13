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世界杯2026│曼联放弃买艾达臣全因发现其膝盖磨损 怕影响转售价值而放弃交易

足球世界
更新时间：17:56 2026-07-13 HKT
发布时间：17:56 2026-07-13 HKT

曼联近日以体测出现问题为理由，没有跟进巴西中场艾达臣荷西的交易，后者在假期后先会返回意甲阿特兰大报到。据巴西媒体《巴西环球体育》的报导，红魔退出交易是因为发现此子的膝盖存在磨损，担心再过两、三年后会影响其身价，到时转售价值会大减，宁愿将目标转向安达利山度士等其他中场球员。

曼联宁愿将目标转向安达利山度士等其他中场球员。美联社
曼联宁愿将目标转向安达利山度士等其他中场球员。美联社

曼联因体测问题放弃艾达臣

早在世界杯展开前，曼联与阿特兰大已就艾达臣荷西的转会交易达成协议，只是后者补选入巴西队出战美加墨世界杯，直到森巴军团出局后，球员本人才能接受红魔的详细体测，岂料出问题而令交易告吹。由于艾达臣在世杯参期参加全部的训练，并出战了2场比赛，没有任何问题，所以外界不明白曼联退出交易的原因。

曼联没有跟进巴西中场艾达臣荷西的交易。路透社
曼联没有跟进巴西中场艾达臣荷西的交易。路透社

发现其膝盖有磨损

《巴西环球体育》引述消息人士的说法，曼联此举并非因为现存的伤兵问题，而是在体检中发现其膝盖存在磨损，据称是半月板切短，长期会易增加软骨磨损，影响球员生涯。红魔担心此子踢多两、三季，膝部会出现不同问题，影响身价和将来转售价值，所以放弃交易。

青年军时间曾因膝伤抖11个月

事实上此子当年于高士路青年军效力时，接受过一次复杂的膝盖韧带手术，并因此而缺阵超过11个月。到去季初，他又接受了半月板关节镜手术，缺阵球会及国家队共6场比赛。

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