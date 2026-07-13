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世界杯2026│尼马球场赌枱双失意 世杯后参加啤牌赛同样早段出局

足球世界
更新时间：17:12 2026-07-13 HKT
发布时间：17:12 2026-07-13 HKT

早前随巴西参加美加墨世界杯的尼马(Neymar)，出局后没有离开美国，留在北美洲度假。这名34岁锋将近日于赌城拉斯维加斯参加世界扑克系列赛，可是在首日已经出局，球场和赌枱双失意。然而网民指他还有电竞可以寄托，或者继续开派对延长五光十色的夜生活。

尼马参加世界扑克系列赛，首日已经出局，球场和赌枱双失意。法新社
尼马参加世界扑克系列赛，首日已经出局，球场和赌枱双失意。法新社
尼马参加世界扑克系列赛，首日已经出局，球场和赌枱双失意。法新社
尼马参加世界扑克系列赛，首日已经出局，球场和赌枱双失意。法新社

参加啤牌赛首日出局

尼马报名参加了刚周末「无限注德州扑克6人桌锦标赛」的第94项赛事，报名费为1万美元。赛事采6人一桌的形式进行，并采用「冻结赛」(Freezeout)制度，一但输光所有筹码，就无法重新购买筹码或再次报名，被淘汰出局。这名巴西锋将在首日比赛就被淘汰，未能晋级进入奖励圈，没有奖金和排名。

网民指仲可以转场玩电竞

此子于2022年亦参加了这项比赛，在2227名参赛者中排49位，获得3959美元的奖金。球场和赌枱双失意，但网民认为尼马可以继续其精彩的生活，有人表示，「他还有电竞，没有问题﹗」亦有球迷指出局可以回归各夜场，开派对夜夜笙歌。
 

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