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世界杯2026│决战法国三叉戟 西班牙门将西蒙最惊迪比利 「双脚能力完全相同好难防」

足球世界
更新时间：16:49 2026-07-13 HKT
发布时间：16:49 2026-07-13 HKT

法国和西班牙的世界杯4强大战，将于香港时间周三凌晨3时上演。高卢雄鸡在今届世杯6场共入16球，是攻力最强的球队，锋线三叉戟基利安麦巴比、奥士文利迪比利和米高奥利斯都状态大勇，狂牛门将乌尼西蒙(Unai Simon)指他最惊面对迪比利，因为其双脚能力完全相同，其射门和传送都非常难预测。

西蒙认为迪比利可用双脚完成所有动作

今届世杯法国共入16球，其攻击三叉戟所向披靡，基利安麦巴比累积8入球3助攻；奥士文尼迪比利则有5球2助攻；米高奥利安就有5次助攻。由今组赛至今仅失1球的狂牛门将乌尼西蒙，今场面对3人肯定相当忙碌，被问及他们之中最难应付时，他指是迪比利：「迪比利最难预测和应付，因为他的左右脚能力完全相同。他能够用两只脚完成所有动作，无论是传中，还是任何位置的射门都做到，所以他难以防守。」

迪比利今届累积5入球2助攻

这名效力毕尔包的29岁门将续指，麦巴比拥有很多进攻手段，但还是不及迪比利那般难预测。当然他最后补充，3位攻击手都不想面对。

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