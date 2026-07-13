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世界杯2026│英格兰争入决赛数据不利 大赛淘汰赛3次对世界排名前4位球队全败

足球世界
更新时间：16:07 2026-07-13 HKT
发布时间：16:07 2026-07-13 HKT

英格兰于香港时间周四凌晨3时，将会在世界杯2026准决赛，硬撼世界排名第二兼卫冕之师阿根廷，力争自1966年以来首次跻身世杯决赛。然而数据对三狮军团不利，皆因他们历来于世杯和欧洲国家杯淘汰赛，3次与世界排名头4位的球队交手，全部都落败未能晋级。

3次大赛淘汰赛对前4球队全败

自1992年国际足协引入世界排名系统以来，英格兰在世杯和欧国杯淘汰赛3次对阵世界排名前4位的球队，全部落败未能晋级。首次是1996欧国杯，他们作为东道主于准决赛遇上当时世界排名第2的德国，法定时间和加时赛和1:1，互射12码负5:6；其次是2002世杯，8强对世界二哥巴西，加战下负1:2；第3次是去届世杯8强，以1:2不敌当时排第4的法国。

 

力争相隔60年再入世杯决赛

英军对上一次跻身世杯决赛是1966年，当时他们以东道主身份击败西德，夺得球队历来唯一世界冠军。而三狮于2018俄罗斯世杯跻身4强，加时后以1:2不敌克罗地亚，未能跻身决赛转战季军战，又以0:2落败，最终仅得第4名。

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