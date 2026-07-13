世界杯2026｜比宁咸逃过四强停赛 自爆全赖母亲「日哦夜哦」

英格兰中场祖迪比宁咸（Jude Bellingham）于世界杯8强梅开二度，成为英军淘汰挪威的最大功臣，更重要的是在该使成功保住「清白之身」免领黄牌，避过于4强对阿根廷停赛，赛后他大爆惊天秘密，坦言能控制情绪、避免累积黄牌停赛，全赖母亲在过去一周天天在耳边「狂鹅」提点。

身背一黄危机 妈妈全天候叮嘱

比宁咸在32强对刚果民主共和国曾领黄牌，若今仗再领黄牌将会面临自动停赛，无缘对阿根廷的准决赛（8强战后黄牌将全数清零）。结果，比宁咸今仗他成功避过领黄牌，他笑著透露母亲的居功至伟：「我妈妈整整一个星期都在叮嘱我：注意你的粗口、注意拦截动作、注意面部表情和情绪！她一整周都在我耳边『哦到入骨』，就是要我千万小心，绝对不能拿那面该死的黄牌！」

视母亲为「女王」 曾大爆阿妈帮铺床

23 岁的比宁咸是公认的「孝顺仔」，视母亲为「女王」。四年前卡塔尔世界杯，他曾被爆出就算成了球星，母亲仍会帮他铺床单；效力多蒙特时忘记带护照，也是母亲飞去西班牙「救驾」。正是这位母亲的无微不至，造就了今天顶得住压力的英格兰新天王。

赢波带挈金曲《Wonderwall》收听率狂飙

此外，英格兰的出色表现亦带挈了摇滚乐队 Oasis 的 1995 年名曲《Wonderwall》，该曲在串流平台的收听率瞬间飙升逾 50%！这首金曲已成英军今届「非官方队歌」，每次赢波后球员都会向球迷高歌。全英国球迷都期盼周三硬撼阿根廷后，这首胜利之歌能再次响起。