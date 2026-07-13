Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜美臣蒙特堕后改踢防中 卡域克奇招解救曼联中场兵荒

足球世界
更新时间：15:39 2026-07-13 HKT
发布时间：15:39 2026-07-13 HKT

曼联即将展开季前集训之际，面临极其严峻的「中场兵荒」，随著巴西老将卡斯米路（Casemiro）约满离队，乌拉圭国脚乌加迪（Manuel Ugarte）又在世界杯遭遇十字韧带撕裂的「收山式」重创，红魔阵中目前只剩下唯一一名健康的常规中场明奈（Kobbie Mainoo）。面对中场人脚天残地缺的绝境，领队卡域克兵行险著，计划派遣英格兰进攻中场美臣蒙特（Mason Mount）在新球季「堕后一格」，担任防守中场为球队救亡！

明奴仍在踢世杯假 美臣蒙特成季前赛中场独苗


曼联的季前备战计划可谓波折重重。虽然球队已与车路士达成 5,000 万镑(约5.17亿港元)协议，准备签下上季在英超有 13 次首发上阵的 22 岁巴西中场新星安达利山度士（Andrey Santos）；而从阿特兰大以 3,500 万镑(约3.62亿港元)收购巴西国脚艾达臣（Ederson）的交易虽然传出变数，但曼联内部强烈否认交易触礁，坚称一切仍在进行中。但远水始终难救近火，这两名新援目前仍未正式归队。

更令主帅卡域克（Michael Carrick）头痛的是，阵中目前唯一健康的正宗中场明奴，虽然在今届世界杯英格兰的 6 场比赛中「一分钟都未踢过」，但他依然享有赛后三星期的法定假期，预计要到 8 月 9 日曼联在都柏林展开训练营时才能归队。这意味著，曼联在即将于赫尔辛基对阵域斯咸的首场热身赛中，将面临没有任何正宗一队中场可用的尴尬局面。

无惧转型防中 美臣蒙特获卡域克激赞「全能王」


在球队危急存亡之际，现年 27 岁的美臣蒙特主动向卡域克请缨。这位原本以进攻中场及中场中见称的英格兰国脚，表示绝对愿意为了缓解球队的危机而转型，在新球季移后一格出任防中的角色。

事实上，美臣蒙特上季尾段已经展现了他在防守位置上的潜力。在对阵新特兰的闷和以及 3:0 大胜白礼顿的赛事中，他都是以防守中场身份正选上阵，其积极的跑动覆盖与出色的战术执行力，深受主帅卡域克器重；且看他能否在红魔鬼的后防线上开创出职业生涯的第二春。
 

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
01:00
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员 涉普通袭击自首被捕
突发
6小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
7小时前
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
新马师曾3子女罕同框受访忆亡父 「慈善伶王」4任太太最爱非祥嫂 爆洪金梅即时反应
影视圈
6小时前
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
出世阿妈得17岁！DSE女生被当人球「地狱级身世」惹热议 放榜前霸气逆袭：「活好每一日，令对我唔好嘅人计划失败！」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
细佬弃$6.5万铁饭碗转职咖啡师 老父大闹不孝 待业大哥发现「一真相」不忍做说客｜Juicy叮
时事热话
5小时前
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店 创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
05:43
星岛申诉王 | 加盟内地手摇茶店创业梦碎 投资者斥帐目不明 32万变废纸
申诉热话
8小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
2026-07-12 13:00 HKT
成龙忽然推BB车惹享天伦揣测？儿子房祖名疑戴婚戒现身 功夫巨星传秘密娶新抱
00:47
成龙忽然推BB车惹享天伦揣测？儿子房祖名疑戴婚戒现身 功夫巨星传秘密娶新抱
影视圈
7小时前
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
2026-07-12 13:04 HKT