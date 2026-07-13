英超｜美臣蒙特堕后改踢防中 卡域克奇招解救曼联中场兵荒

曼联即将展开季前集训之际，面临极其严峻的「中场兵荒」，随著巴西老将卡斯米路（Casemiro）约满离队，乌拉圭国脚乌加迪（Manuel Ugarte）又在世界杯遭遇十字韧带撕裂的「收山式」重创，红魔阵中目前只剩下唯一一名健康的常规中场明奈（Kobbie Mainoo）。面对中场人脚天残地缺的绝境，领队卡域克兵行险著，计划派遣英格兰进攻中场美臣蒙特（Mason Mount）在新球季「堕后一格」，担任防守中场为球队救亡！

明奴仍在踢世杯假 美臣蒙特成季前赛中场独苗



曼联的季前备战计划可谓波折重重。虽然球队已与车路士达成 5,000 万镑(约5.17亿港元)协议，准备签下上季在英超有 13 次首发上阵的 22 岁巴西中场新星安达利山度士（Andrey Santos）；而从阿特兰大以 3,500 万镑(约3.62亿港元)收购巴西国脚艾达臣（Ederson）的交易虽然传出变数，但曼联内部强烈否认交易触礁，坚称一切仍在进行中。但远水始终难救近火，这两名新援目前仍未正式归队。

更令主帅卡域克（Michael Carrick）头痛的是，阵中目前唯一健康的正宗中场明奴，虽然在今届世界杯英格兰的 6 场比赛中「一分钟都未踢过」，但他依然享有赛后三星期的法定假期，预计要到 8 月 9 日曼联在都柏林展开训练营时才能归队。这意味著，曼联在即将于赫尔辛基对阵域斯咸的首场热身赛中，将面临没有任何正宗一队中场可用的尴尬局面。

无惧转型防中 美臣蒙特获卡域克激赞「全能王」



在球队危急存亡之际，现年 27 岁的美臣蒙特主动向卡域克请缨。这位原本以进攻中场及中场中见称的英格兰国脚，表示绝对愿意为了缓解球队的危机而转型，在新球季移后一格出任防中的角色。

事实上，美臣蒙特上季尾段已经展现了他在防守位置上的潜力。在对阵新特兰的闷和以及 3:0 大胜白礼顿的赛事中，他都是以防守中场身份正选上阵，其积极的跑动覆盖与出色的战术执行力，深受主帅卡域克器重；且看他能否在红魔鬼的后防线上开创出职业生涯的第二春。

