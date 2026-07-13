世界杯2026│挪威大军离开美国 夏兰特发文「这段旅程让人激动﹗」

挪威不敌英格兰，今届美加墨世界杯之旅于8强止步。该队大军周日离开美国，人气急升的前锋艾宁夏兰特就在启程离开前上载自拍照，再见主办国之一的美国之余，还称今届赛事「让人激动」！

夏兰特Instagram截图。

夏兰特发文告别美国

8强挪威面对英格兰，在先入一球下连失两球，加时后倒输1:2，但已创出队史于世杯最佳成绩。这支于赛事期间吸引全球球迷追捧的北欧之师，周日离开美国，夏兰特于上机前自拍，并上载至个人Instagram告别这段神奇旅程：「再见美国！这段旅程让人激动﹗」

享受今次世杯神奇之旅

而这名25岁神锋早前已发布了挪威队和自己在今届世杯的图片集，并附文：「这真是一段难忘的旅程，感谢你们让它变得如此特别。」此子相当满意今次的世杯之旅，事实上在上届2022卡塔尔世杯进行时，挪威未能跻身决赛周，其余大部份曼城队友就离陡参赛，蓝月特别拍摄了一段夏兰特留在球队训练基地的视频，营造他孤独留守的感觉，与今届有著天渊之别。