世界杯2026｜杜曹比宁咸赛后隔空爆「口水战」 英足总急澄清：两人无不和

英格兰在 8 强加时 2:1 险胜挪威闯入4强，然而赛后球队内部却爆出「将帅不和」疑云！主帅杜曹（Thomas Tuchel）赛后黑面批球队表现「粗心且犯错频频」，直言晋级全凭运气；但攻入奠胜球的功臣祖迪比宁咸（Jude Bellingham）却公开反驳，指杜曹「未踢过这温度的比赛，根本不知有多艰难」，强调球队需要「赢得肮脏（win dirty）」。这番隔空对话惹来两人不和的传闻，英格兰足总内部急忙澄清，强调两人「完全没有问题」，目标一致要助英格兰夺世界杯。

杜曹批评球员表现 贝宁咸不服反击



杜曹赛后拒绝皆大欢喜，痛批球队在比赛中将自己逼入绝境：「粗心大意、战术犯错，速度又不够快，我们今天只是足够幸运。」然而，今届赛事已轰入 6 球的比宁咸却显得非常不服气，公开反击：「未踢过这温度的比赛，根本不知有多艰难。也许他（杜曹）自己根本不知道在这种极端高温下，与夏兰特等顶级对手交锋是甚么滋味！这绝非容易踢的比赛。你不可能每场都传球 1000 次来漂亮地取胜，有时你必须赢得肮脏。」



足总高层紧急降温



对此，英足总官方高层急忙出面澄清「降温」，直指两人的关系绝对没有问题。足协内部人士透露，当天赛后双方在经历了高强度的生死战和高温煎熬后，情绪有些激昂纯属正常，两人私下依然保持著紧密的合作。



事实上，杜曹在得知爱将的发言后，亦大方展现大将之风主动降温，在随后的发布会上大赞比宁咸：「这是一位世界级球员在关键、最重要时刻展现出来的『世界级表现』。」杜曹亦澄清自己并非抹煞球员的努力，只是认为大家能踢得更好。

英格兰将于周三在亚特兰大硬撼美斯率领的卫冕冠军阿根廷，两人能否摒除成见、齐心破关，将决定三狮军团能否昂首步入决赛。

