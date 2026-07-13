世界杯2026│英格兰名宿为英阿大战造势 一面倒睇好三狮晋级 祖高尔：「肯定送美斯返屋企」

英格兰对阿根廷的世界杯4强大战，将于香港时间周四(16日)凌晨3点举行，多位英军名将已急不及待为比赛造势。里奥费迪南和祖高尔均睇好三狮可以晋级决赛，当中后者矢言英军在行军和比赛速度上可辗压阿根廷，更指有100%信心「将英斯送返屋企」。

祖高尔有信心将美斯送返屋企

英格兰和阿根廷在8强分别淘汰挪威及瑞士，会师准决赛，由于双方过往于世杯多次合演经典对决，加上两国的政治历史因素，今场备受注目。英军名宿们纷纷为比赛和球队造势，前曼联中坚里奥费迪南直言三狮可以夺冠：「我认为可以(英格兰夺冠)。当局面不利，事情并不顺利时，英格兰总会想到办法将问题解决。这就像拼图一样，自己总能在正确时刻找到正确的那一块拼图。我认为这是相比其他球队的优势之处，虽然阿根廷也做过几次类似的事，但相比下他们可接近被淘汰。」

里奥费迪南指英军总能解决问题

另一位英军名将祖高尔先分析三狮优势阿根廷的地方：「英军的速度完全辗压阿根廷，所以一定没有问题，可以拿下这场比赛。」他更指美斯肯定入唔到决赛：「我们会将他送回家，100%确定。我敢断言这场比赛没有任何问题，英格兰一定可以限制美斯，一定做到。」

阿根廷中坚一时好一时差

而前曼联兼英格兰右闸加利尼维利，就指阿根廷一对中坚利辛度马天尼斯和基斯甸罗美路是最大不确定因素：「我把他俩称作世界上最好又最差的中坚拍档。有时他们极其出色，瞬间又从卓越跌到荒唐。」

里奥费迪南指英格兰总有方法解决问题。路透社

祖高尔指英军肯定可以送美斯回家。路透社