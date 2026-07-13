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世界杯2026｜坚尼寸老夏兰特「饮大咗」遭对方爆粗回应 两人30年恩怨再爆发！

足球世界
更新时间：11:41 2026-07-13 HKT
发布时间：11:41 2026-07-13 HKT

英格兰在世界杯8强淘汰挪威，赛果不仅令挪威神锋夏兰特（Erling Haaland）出局，更意外点燃一场横跨 30 年的足坛恩怨！夏兰特父亲艾费尔（Alfie Haaland）因不满球证判决在网上单打英军，惹来曼联传奇坚尼（Roy Keane）开火嘲讽他「饮大咗」。被笃中死穴的艾费尔怒不可遏，直接爆粗反击，令这对球坛仇人再次隔空开战！

坚尼寸艾费尔：饮醉睇错波

英挪大战中，夏兰特有记入球经 VAR 覆核后判无效。爱子心切的艾费尔赛后在社交平台发文，充满怨气地「祝贺比宁咸和球证」，直斥挪威被「打劫」。向来火爆的坚尼在节目中随即反击，讥讽这位老仇人受酒精影响：「他在球场看比赛时似乎总是在喝酒。如果你喝醉了，你看比赛的角度自然会不一样。」坚尼强调犯规就是犯规，输波绝不能推卸给球证。

艾费尔爆粗后删留言

坚尼这番言论随即疯传。艾费尔看到后怒火中烧，直接在帖文下爆粗反击：「一日贱男，一世都系贱男！」虽然他随后删除留言，但已被网民截图。
两人的血海深仇始于1997年，当时坚尼拦截艾费尔时导致十字韧带撕裂，艾费尔当时指责坚尼「诈伤」；4 年后的曼市打吡战，坚尼以一记「收山式」飞铲报复领红。这段30年恩怨至今依仍未有化解。

名宿齐撑坚尼 胡礼斥输打赢要

阿仙奴名宿伊恩胡礼（Ian Wright）毫不客气地批评艾费尔：「他跑去『祝贺』球证？这根本是酸葡萄心态，是下三流的攻击。」加利尼维利亦力撑坚尼，认为英军赢得合理。这场英挪大战的场外风波，绝对比球赛本身更充满火药味！

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